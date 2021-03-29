3月28日，著名演员廖启智不幸因病去世，享年66岁。廖启智入行40多年，曾出演过《无间道2》、《线人》、《消失的子弹》、《无双》等电影作品，并凭《笼民》、《证人》两次拿下金像奖最佳男配角。不久前，港媒报道称廖启智罹患胃癌，需要全面停工，入院接受治疗。廖启智在接受采访时表示正在积极接受治疗，并有信心康复。

没想到他的病情如此严重，这么快就撒手人寰，让亲朋和粉丝悲痛万分。廖启智去世后，曾与他合作的任达华和杜琪峰表示难以相信，众多明星纷纷发文对他表示哀悼。下面我们一起来盘点第一时间悼念廖启智的10大明星，看看谁最让人泪目？

1、黄宗泽

胡杏儿的前男友黄宗泽在昨晚发文悼念廖启智，他发文说智叔，跟你合作过是我的荣幸，再见智叔！他还晒出了和廖启智的合照。黄宗泽和廖启智合演过电影，黄宗泽在第一时间发文悼念智叔，足见两人感情深厚。

2、汪东城

廖启智生前所属的公司在昨晚发表了廖启智离世的消息，汪东城也是在昨晚发声悼念廖启智。汪东城称廖启智为师傅，并表示感谢他的教导，希望他一路走好！廖启智是实力派老戏骨，看来他对年轻演员有着很大的影响力。

3、罗家英

汪明荃的老公罗家英也有发文悼念廖启智，罗家英对廖启智的评价很高，他说廖启智是公认的好先生，有戏德，有人品，可惜天妒英才，希望廖启智一路走好！罗家英的发文让人有共鸣感。罗家英和廖启智也合演过影视剧。

4、周润发

周润发也是低调的实力派演员，他和廖启智合演过电影《无双》。据报道，周润发去年就已经知道了廖启智患病的事情，没想到廖启智这么突然就离世了。周润发的老婆得知廖启智去世后，她难过到泣不成声。

5、张智尧

很多明星亲切的称廖启智为智叔。张智尧发文悼念廖启智，配上了4个痛哭的表情，他说希望智叔一路走好。廖启智的离开真的太突然了，他的离世是香港演艺界的一大损失。

6、陈美诗

80后女星陈美诗演过《读心神探》、《掌上明珠》等影视剧，她是男星孙耀威的老婆。陈美诗和廖启智合演过舞台剧，她说廖启智给过她很多启发，希望廖启智一路走好，永远怀念智叔！

7、江美仪

江美仪与廖启智都是爬山队成员，她发文表示有缘认识智叔，是她的荣幸。遗憾没有机会合作，她会永远记住智叔跑得很快，但总会回头等人，愿对方离苦得乐。

8、李若彤

李若彤和廖启智没有合作过，但她也有发文悼念廖启智。李若彤说她一直都很欣赏廖启智，他是实力派演员，还是零绯闻好好先生。看得出来，廖启智在圈内的口碑很好。

9、向海岚

港姐冠军向海岚曾与廖启智合作过古装剧《杨贵妃》，在剧中有过很多对手戏。向海岚发文感谢对方的教导，希望其走好。

10、陈法蓉

陈法蓉曾在港姐选秀中获得过冠军，她是蔡少芬的闺蜜。陈法蓉转发了廖启智去世的有关报道，她发文悼念廖启智，希望他一路走好！悼念廖启智的明星真的很多，看得出来，智叔在圈内的人缘挺好的。