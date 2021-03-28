3月27日中午12点，快手头号带货主播辛巴高调地出，并且为了宣传还砸了五千万，并且单膝跪地拍摄视频来宣告复出。昨天辛巴复出首场直播带货11个半小时销售额20亿，人气值突破500万，礼物收入278万。

本来以为他因为假燕窝事件会就此受到消费者的抵制，没想到他刚开播就涨了五百万的粉丝，现在他的粉丝量高达8410万，比之前涨粉1500万。这也表明了之前的燕窝造假事件对他并没有影响。不得不说互联网的记忆还真是短暂。有网友直呼：白抵制了！

辛巴是一流的营销高手，准确把握粉丝的心理，不断用发福利的方式吸粉。这次，辛巴号称准备了5万台手机，每台手机的价格在700元左右。不少网友晒出订单，80-100元能买到一款“随机型号”红米手机。

但是，送出手机数量只有几千台，让一些没抢到手机的粉丝吐槽是套路。也有网友认为：今天送你1部手机，明天赚你10部手机的钱，粉丝纷纷入坑，这个套路看不懂？

辛巴还蹭“新疆棉”热点，他自称推掉了很多品牌的服装，重点销售新疆棉服装，而且还让助理穿了一件印有“中国”字样的短袖，当做背景墙。几秒钟就销售了20万件新疆棉T恤。

辛巴在销售一款洗衣机时，宣传自己的直播间的价格是最优惠的，只要2399元。但有网友却发现，这款洗衣机在某宝的售价却只要1899，差价竟然高达500元。这款洗衣机销售量2万台左右，辛巴净赚1000万，送手机的钱轻松赚回来了。

但是他这次回归也是被外界紧盯着的，毕竟在1月14日的时候，中国消费者协会就分布了“2020年十大消费者维权舆情热点”，其中就有包括“直播带货问题”，而辛巴也因为直播翻车而被点名，而且专业打假的王海也称如果再接到消费者举报，还是会继续打假。

说到辛巴，不得不说他经历的事情真的是十分多了。辛巴原名叫辛有志，出生于黑龙江一个贫苦的家庭，但是他从小就开始了卖货生涯，在10岁的时候就捣鼓一些袜子以及蔬菜等去卖，赚到了不少钱，而14岁的时候他就辍学了，之后更是做出了收购粮食、鼓捣水果等买卖，都赚到了不少钱。

辛巴还有过“日漂”之路，更是在日本做起到纸尿裤的生意，然而却因为被同行眼红而遭到举报，不仅没收了全部财产，还获得了两个月的牢狱之灾。出狱后他就开始回国，并开了一家淘宝店，并在一家公司里占股25%，但是却因为没有什么心机，被合作伙伴把他的25%的股权稀释了，因此他也只能出局。

不得不说他还是挺有运气的，当2015年直播业的兴起，他开始直播分享自己的创业故事，但是发现没有什么收获，于是在2018年的时候他开始在快手上直播，并开启了土豪刷的模式，将自己砸到了榜一的位置，之后更是建立了818家族，收了大漂亮以及蛋蛋小朋友等徒弟，也在机缘巧合下认识了自己现在的老婆初瑞雪。

2019年的时候，他和初瑞雪在北京奥林匹克体育场办了一场十分豪华的婚礼，并请了成龙、邓紫棋等大咖，场面可以说是十分盛大。然而辛巴也是特别有生意头脑的人，这场婚礼前半场是婚礼，后半场则开始带货直播，销售额达到1.3亿，把邀请明星的成本赚了回来，还割了一波韭菜。结婚后他的粉丝更是达到了上千万，并成为快手一哥，这时的他也懂得为自己树立好人设，开始高调地做起了公益，为此收获了不少人心。

直到假燕窝事件的发生，他才被实力打脸，账号封停60天并赔付了6000万元，而才过了几个月又开始复出。这次的复出也希望他能够脚踏实地地做事，而不是为了自己的目的而在大众面前“演戏”，毕竟如果一个人只知道图利益，那他也是走不远的。