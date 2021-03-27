加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：183,782,798
  • 关注人气：209,304
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

罗志祥发文力挺新疆棉被骂，网友：劣迹艺人别蹭热度

(2021-03-27 17:27:20)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

最近新疆棉事情在网上闹得沸沸扬扬，其原因是众多国际品牌为响应BCI对劳动人员的调查声明，表示抵制新疆棉，很多品牌发表声明不再选用新疆棉，从而惹怒众网友。娱乐圈中一大半明星力挺新疆棉，甚至众多明星不惜赔付高昂违约赔偿金，也要单方面解约国际知名大品牌，这波操作看到了大家前所未有的统一，之后很多未出面发声的艺人，遭到很多网友炮轰。

罗志祥发文力挺新疆棉被骂，网友：劣迹艺人别蹭热度

 

最近罗志祥在社交平台中发表支持新疆棉花的言论，反而遭到众多网友怒斥，表示罗志祥作为劣迹艺人之一，自身与任何国际品牌没有关联，而且久久不出面的他，如今出面发表这种言论，无非是想要蹭热度，为之前的错误洗白。

罗志祥发文力挺新疆棉被骂，网友：劣迹艺人别蹭热度

罗志祥之所以被大家怒骂，原因还是由于前几年被周扬青曝光的事件，周扬青表示在恋爱期间，有一部专门聊女生的手机，并且经常与异性关系不清不楚，甚至跟同公司艺人搞暧昧，之后还被扒出“多人运动”。罗志祥之前人设一夜崩塌，之前在内地积攒的众多综艺邀约被撤回，事业瞬间跌入谷底。

罗志祥发文力挺新疆棉被骂，网友：劣迹艺人别蹭热度

罗志祥被揭开面纱之后，大家都开始心疼付出七年感情的周扬青，很多明星网红都出面声讨罗志祥，率真的张雨绮更是发表剪章鱼腿的视频，内涵罗志祥的丑闻，过不久罗志祥发文承认事实，并请求大家的原谅。

罗志祥发文力挺新疆棉被骂，网友：劣迹艺人别蹭热度

罗志祥被爆出事件之后沉溺了很久，工作都被取消后，经常出没知名短视频平台，并且在事情发酵过后，有意重新复出，并且一直在做准备，口碑与名气远不如从前，复出道路如今难上加难。

罗志祥发文力挺新疆棉被骂，网友：劣迹艺人别蹭热度

 

原本罗志祥想借着新疆棉一事，重新积累好口碑，看到如今骂声一边倒，网友表示“如果罗志祥要是都洗白了，这世间真的乱套了”。众多罗志祥粉丝也坐不住出面维护他，表示罗志祥本算不上意义中的“出轨”，顶多只劈腿，而且面对外面的诱惑，谁又能轻易不被吸引。

罗志祥发文力挺新疆棉被骂，网友：劣迹艺人别蹭热度

圈中因为出轨或者劈腿被封杀的明星不在少数，例如文章与吴秀波等，之前都有众多优秀作品傍身，被传出“出轨”后，直接从圈中消失，不过对于罗志祥的丑闻，大家觉得还有复出的可能吗？

我的更多文章：
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点身高不超过1米60的八大明星，看看都有谁？
    后一篇 >辛巴复出首播销售额20亿，涨粉1500万，网友直呼：白抵制了
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有