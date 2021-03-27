最近新疆棉事情在网上闹得沸沸扬扬，其原因是众多国际品牌为响应BCI对劳动人员的调查声明，表示抵制新疆棉，很多品牌发表声明不再选用新疆棉，从而惹怒众网友。娱乐圈中一大半明星力挺新疆棉，甚至众多明星不惜赔付高昂违约赔偿金，也要单方面解约国际知名大品牌，这波操作看到了大家前所未有的统一，之后很多未出面发声的艺人，遭到很多网友炮轰。

最近罗志祥在社交平台中发表支持新疆棉花的言论，反而遭到众多网友怒斥，表示罗志祥作为劣迹艺人之一，自身与任何国际品牌没有关联，而且久久不出面的他，如今出面发表这种言论，无非是想要蹭热度，为之前的错误洗白。

罗志祥之所以被大家怒骂，原因还是由于前几年被周扬青曝光的事件，周扬青表示在恋爱期间，有一部专门聊女生的手机，并且经常与异性关系不清不楚，甚至跟同公司艺人搞暧昧，之后还被扒出“多人运动”。罗志祥之前人设一夜崩塌，之前在内地积攒的众多综艺邀约被撤回，事业瞬间跌入谷底。

罗志祥被揭开面纱之后，大家都开始心疼付出七年感情的周扬青，很多明星网红都出面声讨罗志祥，率真的张雨绮更是发表剪章鱼腿的视频，内涵罗志祥的丑闻，过不久罗志祥发文承认事实，并请求大家的原谅。

罗志祥被爆出事件之后沉溺了很久，工作都被取消后，经常出没知名短视频平台，并且在事情发酵过后，有意重新复出，并且一直在做准备，口碑与名气远不如从前，复出道路如今难上加难。

原本罗志祥想借着新疆棉一事，重新积累好口碑，看到如今骂声一边倒，网友表示“如果罗志祥要是都洗白了，这世间真的乱套了”。众多罗志祥粉丝也坐不住出面维护他，表示罗志祥本算不上意义中的“出轨”，顶多只劈腿，而且面对外面的诱惑，谁又能轻易不被吸引。