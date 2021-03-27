近日要说娱乐圈里讨论度最多的明星，那当然是王子文了，不仅自己曝出自己未婚生子的事情，而且她在《听姐说》这个节目里还说出了自己的真实身高是159厘米。

不过虽然她的身高不过160厘米，但是整个人的气场可以说是相当强大的。其实在娱乐圈里面，也有很多明星身高不超过1米60，今天就来盘点一下吧。

1、周迅

周迅本人真的是十分有气场的，而且她也是很有实力的影后，但是她的身高却只有157厘米，这样的身高在娱乐圈里并不占有优势，但是周迅却凭借自己的魅力闯出了一条属于自己的路。

2、鞠婧祎

鞠婧祎多次因为身高而上过热搜，她因为长相精致而被称为”四千年美女“，但是她的身高却多次受到网友的质疑，虽然说她的官方身高是159厘米，但是很多网友都觉得她并没有这样的身高，之前还有人曝出她的身高都不到1米5。

3、张韶涵

张韶涵曾经在娱乐圈里十分火，不仅是歌手还出演了不少的电视剧，而她的身高其实也并不高，据说只有158厘米，再加上她本人也是相当地瘦，看起来这样的身高比例也是蛮合适的。

4、安崎

安崎因为参加《青春有你2》而被网友所熟知，她的台风也是相当稳定的，而且表情管理得十分到位，既可以有帅气的一面，也可以有甜美的一面，不过她的身高只有158厘米，说实话这个身体比例真的看不出来。

5、赖美云

赖美云是火箭少女的成员，她的长相也是相当甜美，而且在舞台上的表现也是相当不错，虽然她的身高在团队里面确实是比较矮，但是一点也不影响观众对她的喜爱，据说她才只有153厘米。

6、梁静茹

梁静茹是大家所熟知的歌手，而且她本人给人的感觉也是比较有气场的，再加上她在舞台上的表现也相当有感染力，但是大家都意想不到她的身高其实也就只有1米55。

7、郭采洁

郭采洁也是大家所熟悉的明星，其实她的身高也是不高，仅仅有1米58，不过她本人的气场还是相当的强大，就算是身高不足160也不影响她在舞台上的表现。

8、王祖蓝

王祖蓝的身高其实也并不高，只有159厘米，但是他自身是属于比较幽默风趣的人，也因此吸引到了比他高的美貌妻子，不得不说王祖蓝真的是人生赢家了，事业爱情双丰收。



