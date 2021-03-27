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刘亦菲不删阿迪广告，拒对新疆棉表态惹众怒！网友：别来中国捞金

(2021-03-27 14:40:20)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，新疆棉事件发酵得越来越大，很多与该事件有关的明星也纷纷发博来宣布与品牌解除合作关系，然而刘亦菲对于此事的态度却引发了网友的热议。据悉，刘亦菲代言的代言的品牌“阿迪达斯”，就是被扒出来存在立场问题的品牌之一。

刘亦菲不删阿迪广告，拒对新疆棉表态惹众怒！网友：别来中国捞金

刘亦菲不删阿迪广告，拒对新疆棉表态惹众怒！网友：别来中国捞金

然而到现在为止，刘亦菲并没有对此事做出表态，而是由“刘亦菲吧官方”微博代为发声，“经确认，刘亦菲女士与Adidas品牌已无合作关系。”

刘亦菲不删阿迪广告，拒对新疆棉表态惹众怒！网友：别来中国捞金

这样的做法也引发网友的热议，毕竟她还上线发送了一则广告推广，却没有对新疆棉事件表态，这让很多网友觉得失望，以前真的觉得她人美心善气质好，现在只想让她滚回她的美国”、“我被刘亦菲态度恶心到家了”、“连表面工夫都懒得做”，纷纷放话抵制。

刘亦菲不删阿迪广告，拒对新疆棉表态惹众怒！网友：别来中国捞金

除此之外，也有网友发现刘亦菲连此前发过的有关“阿迪达斯”的广告也并未删除，这样的行为更是让网友觉得接受不了，她既然有时间上线发广告，却没有时间自己发声明和删微博，甚至还有人说起她是美国国籍而不是中国国籍。

刘亦菲不删阿迪广告，拒对新疆棉表态惹众怒！网友：别来中国捞金

说起刘亦菲，很多人都会想起她饰演的赵灵儿，这可是很多人心目中的白月光。她其实出生于湖北武汉，小的时候因为父母离婚而跟随母亲到了美国，并将国籍改为美国。毕业于北京电影学院之后并因出演《金粉世家》而进入娱乐圈，后面也陆续饰演过赵灵儿、小龙女等经典的角色，其长相甜美大方，深受网友的喜爱。

刘亦菲不删阿迪广告，拒对新疆棉表态惹众怒！网友：别来中国捞金

不过现如今她的这一行为也引发了很多粉丝的脱粉，也有网友称“因为这件事，都成刘亦菲的路人黑了”。其实像刘亦菲这种拥有外国国籍的明星，是不是应该为此事进行表态呢？个人觉得外国国籍也不是“免死金牌”，也有很多在韩国等国外发展的演艺明星，例如张艺兴、王嘉尔、宋茜等人，在这次事件里也为新疆棉发声。

刘亦菲不删阿迪广告，拒对新疆棉表态惹众怒！网友：别来中国捞金

刘亦菲虽然有美国国籍，但是她一直在中国发展，也塑立了不少让人印象深刻的角色，如今她的做法也确实让一些中国网友觉得失望。

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