新疆棉花事件还在继续发酵，一些国际品牌辱华的言行举止刺痛了网友们的神经。这些品牌可以说是又立又当，不尊重中国和中国消费者，却还想挣中国消费者的钱。近日，多位明星因为刚气与辱华品牌解约获赞，但有些明星却因为代言辱华品牌被骂得惨了。下面我们来盘点代言辱华品牌被骂得最惨的八大明星，看看都有谁？

1、王一博

最近有不少网友吐槽王一博和乐华娱乐。王一博是耐克和施华洛奇这两个品牌的代言人，而这两个品牌都被曝辱华。江疏影就曾和施华洛奇解约，而王一博却接棒成为代言人。虽然王一博方面昨天已经发声表示跟耐克解约，但是他还是被很多网友骂了。

2、杨紫

杨紫曾获评为2020年商业价值最高女星，近日，杨紫也被一些网友骂了。网上也有关于杨紫代言辱华品牌的讨论。杨紫是coach的代言人，而这个牌子也曾辱华，刘雯曾刚气与这个品牌解约，后来杨紫却接下了这个品牌的代言。一些网友吐槽杨紫是捡漏代言。

3、李易峰

日本运动品牌亚瑟士也曾被曝辱华，不尊重中国领土完整。而李易峰却是这样品牌的代言人。当时很多网友吐槽李易峰方面接代言不够谨慎，李易峰也曾因此被一些网友骂。许多网友觉得李易峰不应该接这个代言。

4、刘亦菲

刘亦菲是美国籍的，她是阿迪达斯的代言人，而这个品牌也被曝辱华。但刘亦菲方面仅仅是在超话发布解约声明，表示与阿迪没有合作关系了。一些网友吐槽刘亦菲的解约不够迅速，还有网友吐槽她没有亲自发声。还有网友嘲笑刘亦菲是双面人。

5、蔡徐坤

易烊千玺曾是纪梵希美妆的代言人，但这个品牌被曝辱华后，易烊千玺选择了解约。而后来蔡徐坤成了这个品牌的代言人。有网友吐槽蔡徐坤是辱华品牌代言人接盘侠。

6、李现

李现是多个知名品牌的代言人，其中就有被曝辱华的品牌，许多网友喊话李现解约，赶紧出来表态。但李现的微博设置了成了半年可见。许多网友吐槽李现神隐了，疑似想当隐形人。

7、邓伦

近日，网友发现邓伦的微博发了广告，而邓伦是阿迪达斯的代言人，这个品牌也被曝辱华。这个时候邓伦没就棉花事件发声，反而发代言广告，邓伦也因为被一些网友骂了。不过邓伦方面很快删除了这条广告微博。

8、吴宣仪

吴宣仪曾和杨超越是队友，她也是乐华公司旗下的艺人。杨幂曾是范思哲品牌的代言人，但该品牌被曝辱华后，杨幂迅速选择解约。而吴宣仪却成了这个品牌的新代言人。吴宣仪代言范思哲的事也曾引发热议。