辛巴是一位拥有上千万粉丝的主播，对于他们来说，想要获得所有粉丝对他们的信赖，他们就必须要严格的把控每一个产品的品质，但是他们却没有将品质这两个字记在心里，最终导致了糖水燕窝事件的发生。

有一位网友在网上发布了一个视频，这个视频的主要内容就是他从辛巴的直播间买的燕窝里面全部都是糖水，根本就没有燕窝成分。当时的网友希望辛巴能够给出一个解释，后来辛巴专门在直播间里说这件事情，他认为这是黑粉对他的恶意诽谤，表示要走法定程序。

后来陆陆续续的又有网友爆出辛巴直播间卖的燕窝存在问题，一开始大家对于网友们提出的质疑并不是很相信。但是就在去年的11月份专业的打假人王海出具了相关的检测报告，大家才愿意相信，确实燕窝全部都是糖水。

辛巴团队后来承认了自己的错误，他们对所有的消费者进行了赔偿，有关方面也介入了对这起案件的调查。最终辛巴被罚90万，他的账号也被封停了60天。60天的时间过去，辛巴选择正式的复出，他专门的制作了一个视频，视频中的辛巴单膝跪在地上，团队的其他人在后面九十度鞠躬，辛巴想要通过这样的方式获得大家的谅解。

在他宣布复出的视频中，他还表示要直接送粉丝5万台手机，为了付出辛巴也还真的舍得，很多人都不知道他到底哪里来的底气，大肆的宣扬自己复出。

除了在个人账号发布预热视频外，辛巴还发起了“一份点亮一份思念”活动，投巨资在全国各地的地标建筑上点亮了以辛巴和辛选为主题的灯光秀，可见辛巴的实力确实很强。

就算是接下来能够更好地控制品质，也依旧没办法让大家忘记当初他欺骗消费者的行为，很多人愿意在他那里买东西，就是因为选择信任他，他已经丢掉了很多人对他的信任。

如果当初他们的团队可以严格的把控品质，做到真正的为自己的粉丝服务，也就不会导致后来的事件发生，对于辛巴复出的消息很多人的态度都非常一致，大家都希望能够永久的封禁他，官方的媒体对这件事情也进行了表态。