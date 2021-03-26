大家对于李小璐的记忆可能还停留在被爆出和某位男星的丑闻的时候，发生了这件事情之后，李小璐的事业受到影响，已经无戏可拍了。但是她还是会出现在社交软件上，和自己的女儿甜馨一起互动，最近有媒体爆料一位女明星为了能够让自己成功复出，砸了1200万包装自己，但没想到最后却被别人骗了。

大家纷纷议论这位女明星到底是谁，很多人猜测可能就是李小璐，之后又有人扒出了这位骗李小璐的熟人名字叫做高菘骏，他们两人早就认识李小璐，还亲切地将他称之为高哥，这位高哥把自己包装得非常好。

他知道李小璐非常的想要复出，于是就直接向李小璐要了1200万，李小璐想都没想就把这笔钱给他了，后来李小璐才发现这位所谓的高哥根本就没有给她办任何事情，这才意识到被骗，然后赶紧报了警，目前这个案件已经立案调查了，这位高哥被取保候审。

这位高菘骏以前经常性的和贾乃亮一家人互动，发生了夜宿事件之后还频繁的在自己的社交软件上发布甜馨的动态，吸引了大家的关注，不过后来就没有什么消息了。大家都亲切的将他称之为是甜馨的舅舅 ，结果没想到这一切都是他苦心经营的，为的就是骗取李小璐的钱，不过李小璐如果当时可以更加的谨慎，不要急于求成，也就不会被骗了。

这件事情发生之后，李小璐并没有对外公开，还是眼尖的网友发现了很多的细节，证实了说的就是李小璐，发生这种事情一般明星都不会曝光，他们会以不占用公共资源的理由搪塞过去。

看来李小璐为了自己能够成功的付出确实下了不少的功夫，自从2018年发生了夜宿门事件之后，李小璐的演艺生涯基本就已经结束了。不过她还是在通过各种各样的方式希望能够引起大家的关注，就包括这次李小璐被骗1200万，也是因为她迫切的想要复出。

不过从现在的情况来看，李小璐的复出相当困难，作为一个公众人物，没有约束好自己的行为，就必须要为自己的错误行为承担责任。



