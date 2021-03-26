加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：183,782,798
  • 关注人气：209,304
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点《若你安好便是晴天》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

(2021-03-26 11:03:40)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近来张翰凭借新剧受到了更多关注，他主演的两部剧正在热播，一部是《若你安好便是晴天》，一部是《海洋之城》。这两部的女主角都是颜值很高的女星。下面我们来盘点一下《若你安好便是晴天》的八大美女，你最喜欢哪位？

盘点《若你安好便是晴天》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

1、徐璐

徐璐跟张铭恩分手后，感觉她更美了。徐璐在《若你安好便是晴天》中饰演女主角莫非，剧中莫非是一位设计师。这是徐璐和张翰第一次组cp，戏外徐璐比张翰小10岁。徐璐和张翰给人感觉很有cp感。

盘点《若你安好便是晴天》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

2、王瑞子

王瑞子从小学习舞蹈，她很有气质。《大江大河》中的白月光刘启明就是王瑞子演的。王瑞子这次在《若你安好便是晴天》中饰演女二号夏雪凌。剧中夏雪凌对男主角是爱而不得。

盘点《若你安好便是晴天》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

3、史卿颜

还记得《亲爱的热爱的》这部剧中的蓝莓吗？剧中蓝莓是佟年的闺蜜。蓝莓的扮演者史卿颜在《若你安好便是晴天》中饰演白小曼。剧中白小曼和女主角是大学同学，她是一位模特。

盘点《若你安好便是晴天》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

4、郭

郭幸是一位85后美女，她毕业于中央戏剧学院。跟张翰一样，郭幸同时参演了《若你安好便是晴天》和《海洋之城》，她在《若你安好便是晴天》中饰演米多多。郭幸是张翰工作室的艺人。

盘点《若你安好便是晴天》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

5、焦娜

焦娜的颜值也很高，她毕业于北京电影学院，还曾被称为北影校花。焦娜演过《独孤皇后》、《利刃出击》等影视剧。焦娜在《若你安好便是晴天》中饰演沈佳希，剧中沈佳希是女主角的大学同学。

盘点《若你安好便是晴天》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

6、张天颖

张天颖目前就读于北京电影学院，曾参演过电影《魔都凶音》，有清纯秀美的外貌和灵动不失倔强的气质。张天颖在《若你安好便是晴天》中饰演陆珠，与张翰有不少对手戏。

盘点《若你安好便是晴天》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

7、王瑄

王瑄毕业于上海戏剧学院，她2015年才进入演艺圈的。王瑄演过《幕后之王》、《原来你还在这里》等影视剧，她在《若你安好便是晴天》中饰演方倩。剧中方倩是一位白富美。

盘点《若你安好便是晴天》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

8、温峥嵘

温峥嵘是实力派演员，她和女星海清是大学同学。温峥嵘演过《千山暮雪》等热播剧，但一直没爆红。温峥嵘在《若你安好便是晴天》中饰演陆丹。戏外温峥嵘被曝疑似隐婚了。

我的更多文章：
油罐车|加油车|运油车|铝合金油罐车|随州市程力专用汽车有限公司
油罐车|加油车|运油车|铝合金油罐车|随州市程力专用汽车有限公司
【油罐车频道】油罐车资讯大全_加油运油车厂家价格_油罐车厂家价格
【油罐车频道】油罐车资讯大全_加油运油车厂家价格_油罐车厂家价格
个人转让二手油罐车，小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
个人转让二手油罐车，小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
运油半挂车|半挂油罐车|运油车|罐式车|湖北程力集团|楚胜专用车公司
运油半挂车|半挂油罐车|运油车|罐式车|湖北程力集团|楚胜专用车公司
油罐车-加油车-运油车-程力油罐车厂家价格-楚胜油罐车厂家价格
油罐车-加油车-运油车-程力油罐车厂家价格-楚胜油罐车厂家价格
油罐车运油车-油罐车批发价格-百度爱采购
油罐车运油车-油罐车批发价格-百度爱采购
二手油罐车要多少钱？湖北随州楚胜油罐车—中车湖北楚胜汽车有限公司
二手油罐车要多少钱？湖北随州楚胜油罐车—中车湖北楚胜汽车有限公司
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点娱乐圈中“兄弟反目”的八对明星，看看都有谁？
    后一篇 >轻松骗走李小璐1200万！这位“甜馨舅舅”到底是什么来头？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有