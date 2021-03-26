近来张翰凭借新剧受到了更多关注，他主演的两部剧正在热播，一部是《若你安好便是晴天》，一部是《海洋之城》。这两部的女主角都是颜值很高的女星。下面我们来盘点一下《若你安好便是晴天》的八大美女，你最喜欢哪位？

1、徐璐

徐璐跟张铭恩分手后，感觉她更美了。徐璐在《若你安好便是晴天》中饰演女主角莫非，剧中莫非是一位设计师。这是徐璐和张翰第一次组cp，戏外徐璐比张翰小10岁。徐璐和张翰给人感觉很有cp感。

2、王瑞子

王瑞子从小学习舞蹈，她很有气质。《大江大河》中的白月光刘启明就是王瑞子演的。王瑞子这次在《若你安好便是晴天》中饰演女二号夏雪凌。剧中夏雪凌对男主角是爱而不得。

3、史卿颜

还记得《亲爱的热爱的》这部剧中的蓝莓吗？剧中蓝莓是佟年的闺蜜。蓝莓的扮演者史卿颜在《若你安好便是晴天》中饰演白小曼。剧中白小曼和女主角是大学同学，她是一位模特。

4、郭幸

郭幸是一位85后美女，她毕业于中央戏剧学院。跟张翰一样，郭幸同时参演了《若你安好便是晴天》和《海洋之城》，她在《若你安好便是晴天》中饰演米多多。郭幸是张翰工作室的艺人。

5、焦娜

焦娜的颜值也很高，她毕业于北京电影学院，还曾被称为北影校花。焦娜演过《独孤皇后》、《利刃出击》等影视剧。焦娜在《若你安好便是晴天》中饰演沈佳希，剧中沈佳希是女主角的大学同学。

6、张天颖

张天颖目前就读于北京电影学院，曾参演过电影《魔都凶音》，有清纯秀美的外貌和灵动不失倔强的气质。张天颖在《若你安好便是晴天》中饰演陆珠，与张翰有不少对手戏。

7、王瑄

王瑄毕业于上海戏剧学院，她2015年才进入演艺圈的。王瑄演过《幕后之王》、《原来你还在这里》等影视剧，她在《若你安好便是晴天》中饰演方倩。剧中方倩是一位白富美。

8、温峥嵘

温峥嵘是实力派演员，她和女星海清是大学同学。温峥嵘演过《千山暮雪》等热播剧，但一直没爆红。温峥嵘在《若你安好便是晴天》中饰演陆丹。戏外温峥嵘被曝疑似隐婚了。