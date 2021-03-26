近日，有网友曝光陈羽凡探班胡海泉，两人边走边聊，这也是陈羽凡吸毒被抓后两人首次同框，说到这一对兄弟，想必很多人都会想起那首《奔跑》吧。现在陈羽凡退出了娱乐圈，而胡海泉的创业也越来越成功，两兄弟现在已经走向了不同的发展道路。

其实在物欲横流的娱乐圈，还是有很多“兄弟情”的，然而也有一些本来有着深厚的感情，但是却因为一些事情而导致双方反目，今天就来盘点一下吧。

1.罗志祥和欧弟

说到这一对兄弟，想必很多人都知道他们反目的原因吧。早些年在台湾的时候，罗志祥和欧弟还组过一个组合“罗密欧”，但是如今的两个人却是老死不相往来的状态了。江湖传言，欧弟在服兵役期间，被罗志祥挖了墙角，这才导致两个人翻脸了。

2.陈冠希和谢霆锋

陈冠希和谢霆锋曾有过多次合作，私下他们关系也是非常好，而在事业都蒸蒸日上的时候发生了震惊娱乐圈的“门”事件，让双方关系变得十分尴尬，导致了至今两人都没有任何往来。

3.余文乐和陈冠希

余文乐与陈冠希是无话不谈的好兄弟，然而，谁都没有预料到，陈冠希却违背了“朋友之妻不可欺”的原则，毅然私下追求阿娇，导致两人决裂。

4.甄子丹和赵文卓

这两位都是比较优秀的功夫明星，两人私下也是有过不少的合作，不过合作中也发生了一些矛盾，甄子丹更是直言赵文卓耍大牌，自此两个人彻底翻脸了。不过有趣的是网友们反而觉得耍大牌的并非赵文卓而是甄子丹。

5.苏醒和李炜

参加了《快乐男声》的苏醒和李炜原本应该有着非同一般的“战友情”，不过李炜却抢了苏醒的女朋友，这也导致了两个人大打出手，场面十分尴尬。

6.黄晓明和何润东

黄晓明和何润东都是属于“霸道总裁”类型的演员，两个人也一起合作过《泡沫之夏》，不过拍完戏后两个人却传出了不和的传闻，甚至不愿同台参加活动。

7.秦祥林和秦汉

这一对私下关系不错，甚至称兄道弟。可他们的感情还是因为林青霞而决裂了。秦祥林爱上了林青霞，为了她和萧芳芳离婚了，之后两人订婚，然而林青霞爱上了当时有妻有子的秦汉，同样不惜与秦祥林解除了婚约，后来“二秦”也就反目成仇。

8.蓝正龙和周渝民

蓝正龙之前和大S在谈恋爱，但是因为周渝民的介入，两人最后导致了分手，而大S后来也和周渝民在一起过，因此蓝正龙和周渝民的关系也就从此破裂。