加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：183,782,798
  • 关注人气：209,304
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点娱乐圈中“兄弟反目”的八对明星，看看都有谁？

(2021-03-26 09:07:27)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，有网友曝光陈羽凡探班胡海泉，两人边走边聊，这也是陈羽凡吸毒被抓后两人首次同框，说到这一对兄弟，想必很多人都会想起那首《奔跑》吧。现在陈羽凡退出了娱乐圈，而胡海泉的创业也越来越成功，两兄弟现在已经走向了不同的发展道路。

盘点娱乐圈中“兄弟反目”的八对明星，看看都有谁？

其实在物欲横流的娱乐圈，还是有很多“兄弟情”的，然而也有一些本来有着深厚的感情，但是却因为一些事情而导致双方反目，今天就来盘点一下吧。

盘点娱乐圈中“兄弟反目”的八对明星，看看都有谁？

1.罗志祥和欧弟

说到这一对兄弟，想必很多人都知道他们反目的原因吧。早些年在台湾的时候，罗志祥和欧弟还组过一个组合“罗密欧”，但是如今的两个人却是老死不相往来的状态了。江湖传言，欧弟在服兵役期间，被罗志祥挖了墙角，这才导致两个人翻脸了。

盘点娱乐圈中“兄弟反目”的八对明星，看看都有谁？

2.陈冠希和谢霆锋

陈冠希和谢霆锋曾有过多次合作，私下他们关系也是非常好，而在事业都蒸蒸日上的时候发生了震惊娱乐圈的“门”事件，让双方关系变得十分尴尬，导致了至今两人都没有任何往来。

盘点娱乐圈中“兄弟反目”的八对明星，看看都有谁？

3.余文乐和陈冠希

余文乐与陈冠希是无话不谈的好兄弟，然而，谁都没有预料到，陈冠希却违背了“朋友之妻不可欺”的原则，毅然私下追求阿娇，导致两人决裂。

盘点娱乐圈中“兄弟反目”的八对明星，看看都有谁？

4.甄子丹和赵文卓

这两位都是比较优秀的功夫明星，两人私下也是有过不少的合作，不过合作中也发生了一些矛盾，甄子丹更是直言赵文卓耍大牌，自此两个人彻底翻脸了。不过有趣的是网友们反而觉得耍大牌的并非赵文卓而是甄子丹。

盘点娱乐圈中“兄弟反目”的八对明星，看看都有谁？

5.苏醒和李炜

参加了《快乐男声》的苏醒和李炜原本应该有着非同一般的“战友情”，不过李炜却抢了苏醒的女朋友，这也导致了两个人大打出手，场面十分尴尬。

盘点娱乐圈中“兄弟反目”的八对明星，看看都有谁？

6.黄晓明和何润东

黄晓明和何润东都是属于“霸道总裁”类型的演员，两个人也一起合作过《泡沫之夏》，不过拍完戏后两个人却传出了不和的传闻，甚至不愿同台参加活动。

盘点娱乐圈中“兄弟反目”的八对明星，看看都有谁？

7.秦祥林和秦汉

这一对私下关系不错，甚至称兄道弟。可他们的感情还是因为林青霞而决裂了。秦祥林爱上了林青霞，为了她和萧芳芳离婚了，之后两人订婚，然而林青霞爱上了当时有妻有子的秦汉，同样不惜与秦祥林解除了婚约，后来“二秦”也就反目成仇。

盘点娱乐圈中“兄弟反目”的八对明星，看看都有谁？

8.蓝正龙和周渝民

蓝正龙之前和大S在谈恋爱，但是因为周渝民的介入，两人最后导致了分手，而大S后来也和周渝民在一起过，因此蓝正龙和周渝民的关系也就从此破裂。

我的更多文章：
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
加油车,运油车,油罐车,食用油运输车,铝合金油罐车价格
加油车,运油车,油罐车,食用油运输车,铝合金油罐车价格

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇75岁知名老戏骨张少华去世！受病痛折磨长达10年，丧事已低调办完
    后一篇 >盘点《若你安好便是晴天》中的八大美女演员，你最喜欢谁？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有