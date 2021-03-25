今日，有媒体报道知名老戏骨张少华于23日因病去世，享年75岁，这个消息一出来就引发了无数网友的关注，毕竟张少华老师可以说是我们所熟悉的老戏骨了。知道她去世的消息，也有很多网友表示实在是接受不了。

其实之前就有网友曾晒出一段张少华住院躺在病床上的视频，视频中的张少华看起来睡得非常香甜，当时还有很多网友在评论区留言祝福张少华可以早日康复，以后为大家带来更好的作品，没想到她却去世了。

早在2010年，张少华就患上了慢性阻塞性肺疾病，并因此进行了多次住院治疗，晚年时的她身体状态越来越差，整个人也都是皮包骨，说话有气无力，看起来十分憔悴。

然而说起她的演艺事业，那可真的是充满了辉煌。从业几十年，她曾获得过无数的奖项，而在她70岁的时候，还凭电视剧《秘密》中的出色表演，获得了白玉兰视后，还获得过第七届数字电影百合奖颁奖典礼“十佳演员奖” 这也是对她演技的认可。

她扮演过很多经典的角色，也被称为“妈妈专业户”，曾出演过《大宅门》、《常回家看看》、《铁梨花》，而她让人印象深刻的大抵是《我的丑娘》里面的丑娘了，她塑造的丑娘，为了儿子默默忍受着一切，让无数观众看了不禁流泪。而她出演的《大宅门》也是电视剧中的经典，她拍摄的《娘道》这部戏也成为她一生中最后拍的一部戏。

虽然她在演艺事业上做得还不错，但是晚年生活却有点凄惨。据说她为了能够帮儿子还房贷，晚年也在坚持拍戏，和老伴一直居住在一个才40平方的小房间里，而在她住院期间，儿子并没有来陪伴她甚至看过她。

她的一生最大的争议还是和新凤霞之间的恩怨。2017年的时候，新凤霞之子吴欢在网上发文谴责张少华对他母亲的行为，并迅速在网上引起了很大的争议，虽然之后张少华也解释称自己非常尊敬新凤霞老师，吴欢的言论是在栽赃陷害，但是也有很多网友并不买账。其实事情的真相如何，恐怕只有当事人才清楚了。

如今张少华已经去世，据说丧事也已经办理完毕，虽然这位老艺术家离开了，但是她却给我们留下了不少作品，希望她一路走好。