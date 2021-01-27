加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：182,426,463
  • 关注人气：209,287
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点哺乳期拍戏的八大女演员，谁最让人心疼？

(2021-01-27 12:26:38)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

当妈不易，结婚生子甚至会影响到女人的事业。女星颖儿曾自曝说生了女儿后被吐槽演不少少女。女星斓曦曾自嘲生了孩子后无戏可拍。有些女星为了自己的事业，在哺乳期就出来工作了。下面我们就来盘点哺乳期拍戏的八大女演员，谁最让人心疼？

盘点哺乳期拍戏的八大女演员，谁最让人心疼？

1、热依扎

近段时间以来，热依扎凭借《山海情》这部剧受到了更多关注，她在剧中的表现让人刮目相看。热依扎在受访时表示感谢剧组愿意用哺乳期的演员。原来热依扎在拍这部剧的时候还在哺乳期，拍摄环境艰苦，热依扎不得不在荒地背奶。为了照顾孩子，她的女儿也跟着去了剧组。

盘点哺乳期拍戏的八大女演员，谁最让人心疼？

2、张雨绮

近日，网上曝出了张雨绮疑似代孕的合同。但张雨绮方面辟谣了，张雨绮的前经纪人杨天真还晒出了张雨绮的孕肚照，她还说张雨绮在拍摄电视剧《幕后之王》的时候正在哺乳期。

盘点哺乳期拍戏的八大女演员，谁最让人心疼？

3、佟丽娅

佟丽娅虽然身材纤瘦，但她其实是能吃苦的女子。佟丽娅产子半年就去录了综艺节目《真正男子汉》第二季。虽然还在哺乳期，但佟丽娅还是参加了体能训练。但其实因为还是哺乳期，她起得比别人早，睡得比别人晚，躲在卫生间里挤奶。

盘点哺乳期拍戏的八大女演员，谁最让人心疼？

4、马伊琍

马伊琍曾发文谈背奶心得并感慨背奶不易。当年马伊琍在拍《北上广不相信眼泪》的时候，其实她还在哺乳期。为了孩子的营养，马伊琍二胎坚持母乳喂养，并吃很多有营养的东西。当时，身材恢复得还不是很好，她拍完戏后也是忙着挤奶。

盘点哺乳期拍戏的八大女演员，谁最让人心疼？

5、王媛可

王媛可也是有颜值也有演技的女演员，她在《延禧攻略》中演的纯妃让人印象深刻。王媛可在拍《秀丽江山之长歌行》的时候也是在哺乳期，她的孩子才5个月大。当时王媛可带着孩子进组拍戏。

盘点哺乳期拍戏的八大女演员，谁最让人心疼？

6、孙俪

孙俪拍《芈月传》的时候，她二胎生的女儿才4个月大。看过《芈月传》的观众都知道，孙俪在这部剧中的表现挺不错的，但是她陪伴女儿的时间却不是很多，据报道，她在拍这部剧的过程中请假还不够一个星期。

盘点哺乳期拍戏的八大女演员，谁最让人心疼？

7、刘诗诗

刘诗诗主演的《亲爱的自己》和《流金岁月》，你觉得哪部剧更好看？刘诗诗在《亲爱的自己》中的表现曾被吐槽状态不佳，那时的她还在哺乳期，感觉她看上去比较憔悴。不过要喂养孩子，还要拍戏，真的是挺辛苦的。

盘点哺乳期拍戏的八大女演员，谁最让人心疼？

8、赵丽颖

赵丽颖也是还在哺乳期就复工了。赵丽颖拍《有翡》的时候，她和孩子长时间分别，很多网友表示心疼孩子。当时赵丽颖也是一停工就赶着回家陪孩子。


我的更多文章：
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
加油车,运油车,油罐车,食用油运输车,铝合金油罐车价格
加油车,运油车,油罐车,食用油运输车,铝合金油罐车价格

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇他曾与徐静蕾相恋5年，娶女网友儿女双全，如今46岁演《山海情》获赞
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有