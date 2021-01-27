当妈不易，结婚生子甚至会影响到女人的事业。女星颖儿曾自曝说生了女儿后被吐槽演不少少女。女星斓曦曾自嘲生了孩子后无戏可拍。有些女星为了自己的事业，在哺乳期就出来工作了。下面我们就来盘点哺乳期拍戏的八大女演员，谁最让人心疼？

1、热依扎

近段时间以来，热依扎凭借《山海情》这部剧受到了更多关注，她在剧中的表现让人刮目相看。热依扎在受访时表示感谢剧组愿意用哺乳期的演员。原来热依扎在拍这部剧的时候还在哺乳期，拍摄环境艰苦，热依扎不得不在荒地背奶。为了照顾孩子，她的女儿也跟着去了剧组。

2、张雨绮

近日，网上曝出了张雨绮疑似代孕的合同。但张雨绮方面辟谣了，张雨绮的前经纪人杨天真还晒出了张雨绮的孕肚照，她还说张雨绮在拍摄电视剧《幕后之王》的时候正在哺乳期。

3、佟丽娅

佟丽娅虽然身材纤瘦，但她其实是能吃苦的女子。佟丽娅产子半年就去录了综艺节目《真正男子汉》第二季。虽然还在哺乳期，但佟丽娅还是参加了体能训练。但其实因为还是哺乳期，她起得比别人早，睡得比别人晚，躲在卫生间里挤奶。

4、马伊琍

马伊琍曾发文谈背奶心得并感慨背奶不易。当年马伊琍在拍《北上广不相信眼泪》的时候，其实她还在哺乳期。为了孩子的营养，马伊琍二胎坚持母乳喂养，并吃很多有营养的东西。当时，身材恢复得还不是很好，她拍完戏后也是忙着挤奶。

5、王媛可

王媛可也是有颜值也有演技的女演员，她在《延禧攻略》中演的纯妃让人印象深刻。王媛可在拍《秀丽江山之长歌行》的时候也是在哺乳期，她的孩子才5个月大。当时王媛可带着孩子进组拍戏。

6、孙俪

孙俪拍《芈月传》的时候，她二胎生的女儿才4个月大。看过《芈月传》的观众都知道，孙俪在这部剧中的表现挺不错的，但是她陪伴女儿的时间却不是很多，据报道，她在拍这部剧的过程中请假还不够一个星期。

7、刘诗诗

刘诗诗主演的《亲爱的自己》和《流金岁月》，你觉得哪部剧更好看？刘诗诗在《亲爱的自己》中的表现曾被吐槽状态不佳，那时的她还在哺乳期，感觉她看上去比较憔悴。不过要喂养孩子，还要拍戏，真的是挺辛苦的。

8、赵丽颖

赵丽颖也是还在哺乳期就复工了。赵丽颖拍《有翡》的时候，她和孩子长时间分别，很多网友表示心疼孩子。当时赵丽颖也是一停工就赶着回家陪孩子。



