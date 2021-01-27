最近热播的扶贫剧《山海情》真的好看，演员们的演技也都在线。而且这部剧还不拖沓，整部剧才23集。热依扎、黄轩等演员都凭借这部剧受到了更多关注。男演员黄觉也是如此，黄觉在《山海情》中饰演凌教授。

凌教授在剧中的戏份并不多，但是很多观众觉得这个角色很有人格魅力。凌教授是到西海固扶贫的，他用技能帮助村民脱贫。为了保护村民的利益，他还自掏腰包补贴村民的损失。剧中善良大方的凌教授还被黑心商人给打了一顿。

别看黄觉在剧中的造型挺朴实的，戏外黄觉其实高大帅气。黄觉曾是一位模特，他28岁开始演戏。黄觉的人生经历也是比较丰富的。当年他为了追梦，放弃了老家的铁饭碗，到北京当北漂。黄觉也曾因为没钱而不舍得租房住。

有两位女星在黄觉的演艺生涯中是比较重要的，一位是周迅，一位是徐静蕾。电影《恋爱中的宝贝》是黄觉的成名作，这部影片的女主角是周迅，当年是周迅把黄觉推荐给导演的。

黄觉和才女徐静蕾合演过电影《一个陌生女人的来信》，他和徐静蕾因此生情。据报道，徐静蕾是黄觉的初恋女友，两人在一起五年。女方的事业发展得比男方好，有报道称两人分手疑似跟女方不愿意结婚有关。

失恋后黄觉也曾消沉过，他一度以为自己不会结婚了，直到遇到了女网友麦子。黄觉和麦子见面后一见钟情，黄觉37岁那年娶了麦子为妻。黄觉夫妇婚后生有一儿一女，黄觉拍戏挣钱养家，麦子照顾家庭。黄觉的儿子已经9岁了。

如今46岁的黄觉生活幸福，他有时也会在微博晒晒老婆和孩子。近些年黄觉演过《少年的你》等影视剧，你喜欢他吗？



