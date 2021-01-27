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她是芒果台美女主持人，被曝与华晨宇关系亲密，如今31岁却还未婚

(2021-01-27 09:40:34)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

最近很多网友都在吃华晨宇和张碧晨未婚生女这个瓜，华晨宇的情史也再度受到关注。华晨宇2013年通过参加快男选秀进入演艺圈，他在感情方面是比较低调的。不过华晨宇和邓紫棋等女星传过绯闻。网上还有报道称华晨宇疑似和女主播梁田交往过。

她是芒果台美女主持人，被曝与华晨宇关系亲密，如今31岁却还未婚

她是芒果台美女主持人，被曝与华晨宇关系亲密，如今31岁却还未婚

梁田是湖南台的女主播，她毕业于中国传媒大学。作为主持人，梁田是优秀的，她和沈梦辰、刘烨等人被称为是湖南台的四小花。学生时代的梁田就已经很优秀了。梁田才貌双全，她还曾在央视工作过。

她是芒果台美女主持人，被曝与华晨宇关系亲密，如今31岁却还未婚

湖南台挺重视梁田的，2014年的时候梁田还曾和其他地方台主持人一起上央视春晚表演节目。梁田主持过湖南台的春晚，去年湖南台的跨年晚会她也是主持人之一。很多网友称赞她的主持水平很稳。梁田的应变能力也不错。

她是芒果台美女主持人，被曝与华晨宇关系亲密，如今31岁却还未婚

梁田还主持过《我是歌手》、《声临其境》等综艺节目，并参演过《懂小姐》、《思美人》等电视剧。近些年沈梦辰发展得挺不错的，她和杜海涛的恋情为她带去了更多关注度。但梁田似乎没沈梦辰红。梁田曾自嘲说入行9年却没有换来功成名就。

她是芒果台美女主持人，被曝与华晨宇关系亲密，如今31岁却还未婚

有人说红是一门玄学，光漂亮不行，有本事也未必能红。有的女星就被嘲是捧不红的。或许梁田也是缺那么一点运气吧。梁田和华晨宇在综艺节目中有过合作，他们在微博也有过互动，曾有网友曾他们是花田组合。

她是芒果台美女主持人，被曝与华晨宇关系亲密，如今31岁却还未婚

她是芒果台美女主持人，被曝与华晨宇关系亲密，如今31岁却还未婚

梁田也是把重心放在工作上，她并没有公开承认的恋情。如今31岁的她还未婚。梁田和华晨宇到底有没有交往过？这个问题只有当事人能解答吧，毕竟也没有实锤。梁田时不时会在微博晒美照，她的状态还是不错的，很美很仙。希望梁田能发展得更好。


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