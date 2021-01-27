近日，3000万顶流的男歌手华晨宇和张碧晨突然被曝已育有一女，让一众网友还没从郑爽事件中缓过神来，又被再次惊到。华晨宇在娱乐圈一直以来都是以单纯形象示人，多年来从未公布有女友，这突如其来的生子消息让不少吃瓜群众灵魂发问：难道华晨宇那些绯闻女友都是真的？下面我们一起来盘点与华晨宇传出恋情绯闻的10大美女明星，看看都有谁？

1、张碧晨

华晨宇和张碧晨因为参加真人秀《唱游天下》而相识，当时华晨宇在节目中生病了，张碧晨细心照料华晨宇；华晨宇不想吃药，张碧晨像姐姐一样耐心照顾他：“少爷，你喝一口行吗？”但节目结束后，两个人鲜少同框出镜，直至前不久才曝出已育有一女，令一众网友惊掉下巴。不过现在一家三口十分幸福，女儿也得到了来自于爸爸妈妈爷爷奶奶的宠爱。之后，华晨宇也再次发长文，感叹孩子的到来治愈了自己很多，还表示孩子很可爱。

2、邓紫棋

邓紫棋和华晨宇的恋爱算得上是最甜的，记者甚至还拍到过华晨宇和邓紫棋在机场上亲密互动，当时华晨宇轻抚邓紫棋的头，来了一个“摸头杀”。在颁奖典礼上华晨宇还拿自己和邓紫棋开涮。华晨宇上台领奖，大屏幕切到了邓紫棋，于是华晨宇说：“画面是在播我的绯闻女友吗？”这段感情中，邓紫棋也很投入，先后为华晨宇写过5首歌曲，其中火出圈的《画》更是直接把华晨宇的名字写在副歌中。

3、梁田

近日，主持人梁田早年发布的一组写真又被网友翻了出来，九宫格中的3张小图刚好拼出华晨宇的名字。2013年快乐男声5进3的时候，华晨宇唱的歌曲正巧是梁田和他一起演的MV，内容就是梁田给华晨宇剪刘海，但是他不肯。他们多次传出绯闻，网友们都很看好。

4、万芙咖

早在华晨宇刚从《快乐男声》出道时，就被网友扒出其女友是大学同学万芙咖，长相清纯可爱，当时华晨宇并没有承认，但2019在《王牌对王牌》节目中承认自己与前女友的爱情故事，并大方喊话“我也不知道你现在结婚没结婚，有没有孩子，我不是个特别会讲话的人，我想告诉你，我现在过得挺好的。”“希望你能够遇到一个适合你的人，希望你的爸爸妈妈还是那么健康，我们各自彼此安好。

5、范媛媛

2016年，范媛媛作为素人挑战者参加东方卫视原创音乐真人秀节目《天籁之战》，以一首《母系社会》惜败华晨宇。虽然范媛媛在节目中输掉了比赛，但收获了华晨宇的欣赏，华晨宇曾多次对其表白，“不管你会不会写歌，我都愿意帮你写！”

6、胡蕾

胡蕾是武汉的歌剧演员，也是华晨宇离开康熙乐队后的女主唱，曾经参加过央视的选秀节目《中国正在听》，但因为选歌失误再加之压力过大而遗憾淘汰。胡蕾也是武汉音乐学院毕业的，当年华晨宇与胡蕾还站在毕业的舞台中，两人相互绕着手臂唱歌，场面亲密温馨，因此传出绯闻。

7、许晓诺

2016年的时候，22岁的许晓诺因为参加湖南卫视的真人秀综艺节目《完美假期》而成名。《完美假期》这挡节目当时挺火的，许晓诺最后能够获得冠军离不开观众对她的支持和喜爱。许晓诺与华晨宇都毕业于武汉音乐学院。网上曾报道过许晓诺与华晨宇的绯闻。不过两人并没有承认在一起过，因此这件事情的真假不得而知。

8、乔欣

2017年7月，华晨宇在微博上晒出了一张拍摄乔欣的侧面照片，并配文：太耀眼了，拍糊了。画面中，嗅花的乔欣唯美动人，美的不要不要的，微博已经发出，转发量迅速逼近10万。这让他的女粉丝们醋意大发，纷纷声讨华晨宇：大晚上就来发别人的照片，你还想不想在今年的演唱会上看到绿海呢?

9、李菲儿

最近李菲儿参加《浪姐2》，与黄晓明和杨颖的恩怨再次引发大家的关注。2014年，有网友在微博爆料曾在飞机上偶遇华晨宇与李菲儿，当时他们两人在没有工作人员的陪同下一同飞往李菲儿的老家沈阳。该网友还在微博晒出自己与华晨宇合影，但未见李菲儿身影。在一起就传出绯闻，可见华晨宇也是绯闻体质了。

10、许晴