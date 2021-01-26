近日，张恒的朋友在社交平台上晒出了张恒一个人在美国带娃的日常，她晒出了张恒在美国的住所，看起来很简陋，而且还可以看到家里有婴儿的用品等等，更是配文道：小朋友们快回来吧。除此之外，她还晒出了张恒因为孩子生病而询问她的聊天截图，更是在评论区里自曝两个孩子亲妈不在的时候，还曾喝过她的奶。

这样的发言让很多网友觉得她是在为张恒”洗白“。其实张恒方选在这个时候发言，也是因为清楚郑爽目前的处境，希望通过这样的方式可以让她尽快签字，让两个孩子顺利回国。

这些天以来，因为郑爽代孕还弃养的事情传得沸沸扬扬，这些事对郑爽也造成了很大的影响，直接导致她被封杀，而且央视也直接表明不会再给她露面和发声的机会。郑爽接的广告代言全部跟她解约，她参演的电视剧也都会被下架，而且还面临着巨额的赔偿金和违约金。

可即使她已经被封杀了，却还是有消息传出她会翻身，毕竟她可是昔日的热搜包年用户，只要她一出现，就会有流量和热点，让很多人觉得郑爽有可能还会复出。

在郑爽被封杀之后，她的父亲却解释说，郑爽之所以代孕，是因为一直拍戏暴瘦身体不好，而且他们也并没有想要弃养孩子，并且一直在争夺孩子的抚养权，反而是张恒想把孩子藏起来，不让他们见面。但是郑爽爸爸在道歉的时候却让网友发现他是在用很明显的念稿方式来道歉的。

除此之外，郑爽妈妈曾经向媒体公开的她跟张恒的聊天记录也曝出来了，从聊天记录里可以看到，郑爽因为不小心看到张恒的手机，才发现了他多次出轨。不过就算这样，也不能把矛头指向张恒一方，很多网友对这样的说法并不买账。

其实从微博里可以看到，郑爽的粉丝还是达到了1200万，甚至还有很多水军在为郑爽洗白。很多评论在发言前就先指明自己不是郑爽的粉丝，表明自己理中客的身份。甚至拿出”我要是怀孕期间，丈夫出轨孩子我肯定不要“、”郑爽也是受害者“、甚至还有粉丝表明”支持郑爽，爱流浪动物的人不会太差“等等让人看了三观尽毁的评论。

之前有消息称知名公关陈砺志接下了郑爽的公关，他可是曾经为董洁翻了盘的，不过此事一出来就遭到了本人的否认，并指明”娱乐圈其他公司不要面子的吗？“，看来他并没有接下郑爽的公关。