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彭于晏否认与唐禹哲即将出柜！娱乐圈公开出柜的明星都有谁？

(2021-01-26 11:53:12)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

最近娱乐圈的瓜挺多的，从郑爽代孕到张碧晨生女，真有一种一瓜接一瓜的感觉。不过有的瓜是假的，彭于晏就出来辟谣了。原来，近日网上有传言称彭于晏疑似出柜唐禹哲。

彭于晏否认与唐禹哲即将出柜！娱乐圈公开出柜的明星都有谁？

虽然彭于晏否认出柜，但有的明星不再伪装，不畏惧世俗的眼光，做最真实的自己，公开承认出柜。下面我们就来盘点娱乐圈公开出柜的八大明星，你觉得谁最勇敢？

彭于晏否认与唐禹哲即将出柜！娱乐圈公开出柜的明星都有谁？

1、吴卓林

星二代吴卓林交往同性女友的事情曾引发热议。吴卓林是成龙的私生女，她从小跟随妈妈生活。2017年的时候，吴卓林宣布出柜，2018年她宣布娶同性女友Andi为妻。据报道，Andi比吴卓林大12岁。

彭于晏否认与唐禹哲即将出柜！娱乐圈公开出柜的明星都有谁？

2、蔡康永

蔡康永和大小S的关系都挺好的，他和小S主持过《康熙来了》等节目。蔡康永挺有才的，他也曾公开自己的性取向。蔡康永还曾写书讲述自己和同性恋人的恋爱经历。

彭于晏否认与唐禹哲即将出柜！娱乐圈公开出柜的明星都有谁？

3、黄耀明

歌手黄耀明是“达明一派”组合的主唱，歌曲《目的地》就是他唱的。2012年黄耀明在演唱会的过程中公开了自己的性取向。他交往过外籍男友，还和同性恋人同居过。

彭于晏否认与唐禹哲即将出柜！娱乐圈公开出柜的明星都有谁？

4、关菊英

关菊英和谢霆锋的母亲狄波拉的关系挺好的，她演过《宫心计》、《溏心风暴》等电视剧。关菊英交往了一位同性女友，她的同性女友周伟利是一位身家过亿的富婆。

彭于晏否认与唐禹哲即将出柜！娱乐圈公开出柜的明星都有谁？

5、王若琳

王若琳是颇有才华的女歌手，她的父亲是知名音乐人王治平。据报道，王若琳曾自曝交往过同性女友。王若琳的母亲对女儿的这段恋情是包容的，但王若琳的父亲却不太支持。

彭于晏否认与唐禹哲即将出柜！娱乐圈公开出柜的明星都有谁？

6、水月

杨丽萍的徒弟水月不仅交往了同性女友，而且她还和同性女友结婚了。水月结婚的事情曾上热搜。水月的爱人颜值挺高的。水月和榕榕在一起771天后结婚了，两人的父亲都有参加婚礼。

彭于晏否认与唐禹哲即将出柜！娱乐圈公开出柜的明星都有谁？

7、何韵诗

何韵诗本来发展得还不错的，但她的不当言论导致个人星途受损。何韵诗是比较大胆的女星，她曾公开宣布出柜，她曾表示不惧怕因为公开性取向而失去工作机会。

彭于晏否认与唐禹哲即将出柜！娱乐圈公开出柜的明星都有谁？

8、张国荣

哥哥张国荣已经离开17年了，他是跳楼身亡的。张国荣生前也交往过同性恋人。张国荣曾经的恋人唐鹤德至今没有结婚。张国荣虽然已经离开了，但很多网友依然记得他。


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