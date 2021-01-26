近日，33岁的女星汤怡在社交平台晒出了一组照片，宣布和编舞师麦秋成结婚了！此消息一出震撼了好多人，很多人表示自己已经2G网了，居然不知道他们什么时候恋爱，突然就步入了婚姻的殿堂，经纪人也为他们送去了祝福。

汤怡宣布结婚的时候，很多人回忆起来了她曾经的恋情，曾经恋情长跑11年没有修成正果，所以大家会感慨爱的时间长不如爱的巧。此外，汤怡在晒照宣布婚讯的同时，也发文暗指自己已经怀孕，随时准备升级做妈妈，看来是双喜临门，这在娱乐圈也是十分常见的。

汤怡作为英皇小花，实力不容小觑，汤怡这次结婚可以称得上是闪婚，之前和洪卓立有一段长达11年的恋情，没有想到二人在2018年宣布分手，汤怡和洪卓立同为英皇娱乐的签约艺人，两个人因为工作而相识，后来在熟悉之后慢慢的相恋，没有和其他明星一样选择隐恋，两人在娱乐圈中公开恋情，之后二人也没有什么绯闻传出，一直以低调的方式在恋爱。

两人分手后也没有闹得非常难看，和平的方式结束了这段感情，并且双方都表示会以知心朋友的方式相处下去，他们从曾经热恋的恋人变成了朋友、亲人，这可能也是很多爱情长跑终会面临的问题，所以也会有人感慨，结婚应该在一时冲动的时候尽快完成，随着时间的流逝，也就没有这种念头。

41岁的麦秋成是香港著名舞蹈家和演员，最早是郭富城伴舞，后来成为“天王御用伴舞”，先后给Twins、刘德华、徐小凤、陈奕迅、容祖儿、莫文蔚、林子祥、叶倩文和F4等人伴舞，此前还参加过《中国好舞蹈》等内地节目。

2014年，麦秋成曾与蔡思贝交往，双方相恋约一年后分手。分手原因是因为他想稳定想结婚，而蔡思贝正处于事业上升期，不打算结婚。分手后，麦秋成一直保持单身，直至2019才传出与蒋家旻相恋，其实是与汤怡在一起。

汤怡与麦秋成的这段感情在开始的时候并没有公之于众，可见两个人都在很好的保护来之不易的恋情，汤怡在社交平台上也表示他们两个人曾经不小心错过了，但是现在却很幸运走到了一起，字里行间都可以看出新婚的喜悦之情，公众人物能够找到属于自己的感情实属不易。

汤怡不仅收获了婚姻，而且在事业上也是水涨船高，出道的时候因为长得像黎姿而受到了很多关注，英皇也给了汤怡很多资源，并不断地把她推向电影圈发展，在TVB热播剧《反黑路人甲》中汤怡饰演的芷珊给人印象极其深刻，迎来了事业发展的又一个高峰期，现在可谓是爱情事业双丰收了。

汤怡的闪婚让很多人唏嘘不已，在一个人身上花费了整整11年的时间，从20多岁到30多岁，属于女生的青春就这样一点一滴流逝了，但其实对于汤怡来说这也是一种经历，不一定第一个遇到的人就一定适合结婚，也不一定相处的时间长就适合一起走完余生，所以无论如何都祝福她，希望她能够一直幸福下去。



