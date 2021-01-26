1月22日，有网友曝料说有位名叫孙艺轩的网红因脑溢血去世，年仅19岁。这个消息也让很多网友感觉到震惊，毕竟他还那么年轻。他是一名吃播网红，为了走红而暴饮暴食，在去世的前几天，孙艺轩也曾发布视频与网友互动，而当时他的黑眼圈明显，整个人看上去很憔悴，这也许是悲剧的征兆。

现在网络的兴起催生了一大批网红，他们用各种各样的形式来吸引一大波粉丝，而也有很多网红因事故或者身体状况去世，今天就来盘点一下近年来英年早逝的十大网红，看看谁最让人惋惜？

1、拉姆：30岁

网红拉姆因为在直播中被前夫泼汽油烧伤，送往医院救治后仍不幸去世，年仅30岁。而很多喜欢她的粉丝也为她愤愤不平，而她的前夫也将会受到法律的制裁。

2、雅鲁藏布江女人：27岁

1月8日的时候，时尚博主"雅鲁藏布江女人"小雅在北京飞往上海的飞机上因为心脏骤停而去世，她去世的时候只有27岁，可以说是十分年轻了。

3、卡夫卡松饼君：26岁

去年12月的时候，知名博主卡夫卡松饼君因病去世，也仅仅26岁。她曾是一名高材生，因为喜欢在网络上分享自己的日常生活短片而走红。

4、Yui：37岁

37岁的女网红Yui因为高超的化妆技术被熟知,她偶尔也会在社交平台上和大家分享一些日常生活,去年12月中旬的时候，其弟弟公布了Yui去世的消息，原来她早前就被查出患有癌症，如今还留下了4岁的女儿。

5、老王在冲浪

“老王在冲浪”是小有名气的一个网红，身材模样都很出挑。据悉早前的时候就已经检查出来身患肿瘤，但她从不在网络上传递负能量。最后还是没能抵抗住病魔的折磨，不幸离世。

6、朴素恩：28岁

作为韩国有名的网红，朴素恩的身材和颜值可是一直被网友们议论的，在去年7月的时候，她被曝出自杀，年仅28岁，而自杀原因或许是因为受到了不少的网暴。

7、吴咏宁：26岁

吴咏宁本是一位跑龙套演员，后来成为了自媒体视频博主，经常拍摄户外极限运动的视频。在长沙攀爬某高楼的时候，不幸坠楼身亡，年仅26岁。

8、五道口宏楠：22岁

五道口宏楠因为在钓鱼的时候，钓鱼竿碰到了高压线而发生了意外，送到医院的时候已经不治身亡了，他去世的时候也才22岁。

9、虎子：41岁

去年10月份的时候，41岁的虎子被曝在海南去世，由于生前其多次在自己的社交网站上发布其抗癌短片而得到人们的关注，被网友称为“抗癌博主”。

10、李治勋：32岁