郑爽和圈外人张恒的恋情是以分手告终的，两人分手后还因为经济纠纷对簿公堂。不过有些明星跟素人结婚后却过得很幸福。有的男星为了避免另一半被过多打扰，甚至选择了隐婚。下面我们来盘点一下娶素人为妻的十大星，看看谁最幸福？

1、蔡国庆

近日，蔡国庆晒出了和老婆孩子的合照。这是蔡国庆第一次主动晒老婆，其实他已经结婚十几年了。蔡国庆的儿子已经10岁了，他的老婆是一位圈外人。网上有报道称蔡国庆的老婆是一位富婆，而且还是她主动追蔡国庆的。

2、杜淳

元旦那天杜淳因为婚讯上了热搜。杜淳晒出了结婚证，官宣了自己结婚的喜讯。或许是想保护个人隐私吧，杜淳没有晒出老婆的照片。据报道，杜淳的老婆是一位素人，她是花店老板。39岁的杜淳结婚了，网友们都表示恭喜他。

3、岳云鹏

岳云鹏是郭德纲的爱徒，他在成名以前吃过不少苦头。岳云鹏的老婆也是一位圈外人。岳云鹏的老婆郑敏曾是一位护士。岳云鹏比老婆大2岁。郑敏是岳云鹏的贤内助。

4、李志希

李志希曾在琼瑶剧《鬼丈夫》中饰演男主角，戏外他娶一位空姐为妻。李志希比老婆纪佩玲大9岁，两人的爱情故事挺唯美的，当年男方对女方是一见钟情。李志希夫妇婚后生有三个孩子。

5、何润东

男神何润东也娶了一位圈外美女。何润东是在2016年结婚的，他的老婆林姵希曾是一位柜姐。何润东比老婆大8岁，两人在结婚前就已经密恋多年了。据报道，林姵希家境一般，学历也不高，但她还是俘获了男神的心。

6、曹格

歌王曹格娶了一位长腿美女。曹格的老婆吴速玲曾是一位造型师。曹格夫妇生有一儿一女，曹格还带孩子上过综艺节目？曹格夫妇已经结婚12年了，他们一家四口生活很幸福。

7、王力宏

王力宏的老婆也是一位素人。王力宏帅气又有才，他在2013年娶了圈外美女李靓蕾为妻。据报道，王力宏比老婆大10岁。王力宏夫妇婚后生有两个女儿，一个儿子。

8、王耀庆

王耀庆演过虞书欣的舅舅，许多网友觉得他自带精英男士的气质。王耀庆是一位专情的男人，他娶了同学郭晏青为妻，并生有两个儿子。王耀庆很帅，但他出道以来基本没有情感绯闻。

9、刘烨

刘烨是谢娜的前男友，他娶了法国美女安娜为妻。安娜因为和刘烨在一起而被大众所认识。刘烨夫妇生有一儿一女，刘烨的儿女颜值都挺高的。如今42岁的刘烨生活幸福。

10、刘松仁

老戏骨刘松仁已经71岁了，但他依然喜欢演戏。刘松仁的老婆苏嘉燕曾是一位空姐，她比刘松仁小20岁。刘松仁夫妇结婚近40年了，他们的感情一直很好，遗憾的是他们没生有孩子。



