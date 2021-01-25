前两天，华晨宇和张碧晨承认未婚生了一个女儿。虽然这件事情已经过去了几天，但华晨宇的讨论热度依旧不减。除了他和邓紫棋之前的恋情再被挖出来外，他的家庭关系也被扒了出来。最近有网友查到，华晨宇名下一共有5家公司，其中有一家公司的控股人是其大伯。随后关于他大伯涉嫌贪污1.9亿的新闻也被曝了出来。

华晨宇大伯旗下有一家金属公司成立于1997年，当时银矿开工后，附近的村民都被确诊了尘肺病。有的甚至严重的离不开氧气瓶。2017年华晨宇大伯因为涉嫌贪污罪，贪污金额高达1.9亿被起诉。

华晨宇在2013年参加《快乐男声》时，就自曝是个富二代。其爸爸也在大伯的银矿工作，华晨宇在出道的时候，他大伯曾经砸了很多钱让华晨宇出道。

出道之后，华晨宇一直走的就是富二代人设，虽然这几年不走这个路线了，但他也是因为有了大伯的支持，才顺利出道。

之前网上有一些帖子称华晨宇是男版的曲婉婷，在帖子的地下都是关于华晨宇大伯企业的爆料。但很快这个帖子就被删除了，华晨宇自己曾创作过一首歌《癌》，其大伯事情被曝出后，这首歌被网友猜测可能与在银矿上班患上癌症的员工有关。

不过，虽然华晨宇现在的事业和大伯没有多大关系，但这次事件曝出，多少还是给他的路人口碑带来了一些损失。毕竟他能进到这个圈离开不了他大伯的功劳，截止目前为止，华晨宇团队还没有出来对此事作出回应。



