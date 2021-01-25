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2021年开年因为孩子上热搜的八大明星，谁最让人忧心？

(2021-01-25 14:20:21)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

虽然2021年刚开始没多久，娱乐圈的风波一波又一波，让人目不暇接。但观察下来，发现不少的热搜中都是关于孩子的问题。有的因为弃养，有的因为隐晦生子，而有的则是因为家庭琐事，不论是哪一种，都引起了很大的热议，今天我们来盘点一下2021年开年因为孩子上热搜的八大明星，看看谁最让人忧心。

2021年开年因为孩子上热搜的八大明星，谁最让人忧心？

1、郑爽

郑爽应该是这段时间最热议的话题了，她被张恒曝出隐婚生子的消息后，之后又出来代孕弃养的消息。这件事情让郑爽事业尽毁，而她对于孩子的处理结果也让人匪夷所思。

2021年开年因为孩子上热搜的八大明星，谁最让人忧心？

2、华晨宇

郑爽因为孩子上热搜的风波还没过去，华晨宇和张碧晨又被曝出隐婚生女的消息。事情发酵后，两个人均出来双双承认有孩子了，但因为发表的声明内容很真诚，这件事情没有引发大面积的负面效应。

2021年开年因为孩子上热搜的八大明星，谁最让人忧心？

3、岳云鹏

岳云鹏经常在网上晒老婆和孩子的日常，他近日又发了女儿做作业的照片。内容是关于辅导女儿功课的，让岳云鹏表示很崩溃，这件事情在热搜上挂了一天。

2021年开年因为孩子上热搜的八大明星，谁最让人忧心？

4、张庭

张庭现在的事业发展的十分好，前段时间还好了将近两个亿买楼。但她因为女儿没少受热议，之前因为和女儿的一条视频，被网友吐槽女儿太丑，这件事情还上了热搜。

2021年开年因为孩子上热搜的八大明星，谁最让人忧心？

5、沙溢

提到沙溢，很多人都能想到他的儿子安吉。安吉因为在综艺节目里的表现很圈粉，但这次上热搜是因为发胖严重，和之前撞脸宋仲基时差距太大，让网友认不出来。

2021年开年因为孩子上热搜的八大明星，谁最让人忧心？

6、伊能静

伊能静和庾澄庆的儿子非常喜欢穿女装，也正因为如此遭到了不少网友的吐槽。觉得他不伦不类，开年一开始他又因为一张照片上了热搜。

2021年开年因为孩子上热搜的八大明星，谁最让人忧心？

7、郭碧婷

郭碧婷向佐结婚后，两个人在综艺里刷了不少存在感，也秀了很多恩爱。婚后郭碧婷为向佐生了一个女儿，向太太还给孙女办了一个隆重的百日宴。因为修图太严重，这事还上了热搜。

2021年开年因为孩子上热搜的八大明星，谁最让人忧心？

8、孙莉

孙莉嫁给黄磊之后，一直都是幸福女人的模样。大女儿黄多多现在也出落的十分漂亮，颜值也继承了孙莉。之前还因面部识别解锁了孙莉的手机，在网上引发了热议。

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