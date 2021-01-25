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盘点勇敢“女追男”的10大女星，每一位都让人十分佩服

(2021-01-25 12:56:00)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

有句话说：男追女隔座山，女追男隔层纱。当男生对女生有好感后，一般都会主动出击，想尽一切去追求她。而女生相对来说都是比较含蓄内敛，即使对男生心仪已久，也不敢大胆示爱。但是，在娱乐圈中却有不少女星，为了爱情和幸福，主动去追求男星。下面我们就一起来盘点娱乐圈勇敢“女追男”的10大女星，你最佩服谁？

盘点勇敢“女追男”的10大女星，每一位都让人十分佩服

1、程莉莎

1月24日，程莉莎发文描述了老公郭晓冬探班的场景。她兴奋地表示"我受宠若惊开心到飞起"，还说要"亲亲抱抱举高高"。程莉莎可以说是娱乐圈女追男第一人，郭晓东是程莉莎追了几十次才追到手的男人。他们还分分合合好几次，这段婚姻真的是得来不易，让人庆幸的是他们如今婚姻甜如蜜。

盘点勇敢“女追男”的10大女星，每一位都让人十分佩服

2、包文婧

最近，包贝尔和包文婧参加《妻子的浪漫旅行》大秀恩爱，让人恨羡慕。包文婧对包贝尔可谓是言听计从，认为他是世上最好的老公。这段感情是包文婧自己争取来的，在她的追求下，包贝尔才被打动。

盘点勇敢“女追男”的10大女星，每一位都让人十分佩服

3、谢娜

近日，张杰和谢娜又被传离婚了，谢娜一再否认张碧晨干预了他们的婚姻。谢娜和张杰这段姐弟恋历经不少坎坷，在某节目中，谢娜曾自曝，是自己追求的张杰。那一句“试一试”让他们走到了一起。在生了一对双胞胎女儿后，谢娜又怀孕了。

盘点勇敢“女追男”的10大女星，每一位都让人十分佩服

4、霍思燕

随着郑爽代孕事件发酵，霍思燕也“躺枪”，很多网友追问她家女儿怎么来的？杜江对霍思燕百般宠爱，但殊不知是霍思燕倒追的杜江。她约杜江看画展，还把自家的狗留给他方便了二次约会。看来追男神是要讲究方法的啊！

盘点勇敢“女追男”的10大女星，每一位都让人十分佩服

5、蒙嘉慧

蒙嘉慧对郑伊健一见钟情，为讨郑伊健欢心，更出动三招必杀技：由黎诺懿相约滑水，打羽毛球及与一大帮好友到郑伊健家开派对，熟悉后更在其住所过夜说悄悄话，郑伊健和梁咏琪分手后，她更传短信慰问，如此贴心“照顾”下，最终攻下郑伊健的心。现在她和郑伊健如胶似漆，只羡鸳鸯不羡仙啊！

盘点勇敢“女追男”的10大女星，每一位都让人十分佩服

6、沈梦辰

沈梦辰曾在采访中承认是自己主动追求杜海涛，在第一次以朋友名义聚餐时杜海涛所表现出的贴心再次令沈梦辰感动，不仅细致入微还亲自为她剥虾。从相恋开始，每晚的微信道晚安加一个表情成了他们的习惯。沈梦辰追杜海涛让网友们震惊，希望他们早日结婚。

盘点勇敢“女追男”的10大女星，每一位都让人十分佩服

7、范冰冰

李晨和范冰冰一起参加《天天向上》时爆出很多恋爱细节，范冰冰很坦诚地说道，是自己倒追的李晨，因为早前两人有过合作并且李晨的好脾气让她印象深刻，还爆出了连第一次约会都是自己想的。虽然他们没能走到最后，但是当初相爱过的痕迹还是难以抹去。

盘点勇敢“女追男”的10大女星，每一位都让人十分佩服

8、舒淇

舒淇的情感道路都非常坎坷，她曾在公众场合表达对张震的喜爱。与张震等明星出席活动时，舒淇高调自曝喜欢张震，让张震尴尬不已，不过张震巧妙地回答“只爱圈外人”拒绝了舒淇。

盘点勇敢“女追男”的10大女星，每一位都让人十分佩服

9、小S

小S当初恋上黄子佼，展开猛烈攻势，最终成为恋人。两人恋爱4年，黄子佼提出分手，小S在节目中哭诉对方劈腿曾宝仪。从此，两人势同水火。如今关系破冰，有不少网友被双方“一哭泯恩仇”的场面所感动。

盘点勇敢“女追男”的10大女星，每一位都让人十分佩服

10、莫文蔚

莫文蔚是《大话西游》的拍摄中爱上周星驰的，为了追周星驰，她不惜自毁形象在星爷电影中扮丑讨其欢心，周星驰也是立刻甩了朱茵。但让人遗憾的是3年地下情无疾而终，如今他们还是好朋友。

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