提到女明星，很多人可能首先想到的就是漂亮或者可爱。但其实这只属于一种，有不少女明星扮起中性风来又酷又飒，十分有魅力。

近日，张馨予因为在综艺节目里的中性风穿搭，引起了不少热议。今天我们就来盘点一下八大女星的中性风装扮，看看谁最迷人？

1、李宇春

李宇春自参加选秀出道到现在，走的一直是中性风路线。虽然之前曾引起了争议，觉得她不伦不类，但现在李宇春靠中性风席卷时尚圈。

2、刘雨昕

刘雨昕在《青春有你2》的舞台上圈粉无数，并以C位高票出道。她的中性风造型，搭配其超强的业务能力，暴风吸粉。

3、万茜

万茜凭借《乘风破浪的姐姐》走红后，圈了很多粉丝。她在节目中的短发造型及中性风穿搭，非常帅气。

4、刘雯

大表姐刘雯在走秀舞台上给人的感觉一直非常帅气性感，但她其实也有不少出彩的中性风装扮。因为气场出众，中性风的穿搭简直太撩人了。

5、窦靖童

窦靖童作为王菲的女儿，现在以音乐人的身份在娱乐圈活跃。出道后一直走的都是酷酷的中性风穿搭，头发短短的，十分有个性。

6、杨芸晴

杨芸晴是火箭少年101中唯一走中性风路线的偶像，外貌又酷又帅，内心却满满的少女心。现在在圈内的发展还不错，有不少粉丝力捧。

7、周笔畅

周笔畅的发展虽然比不上李宇春，但这几年出了很多热门的歌曲。她中性风的个性穿搭，让她在一票歌手中非常独特。

8、戚薇

戚薇刚出道的时候，走的也是短发中性风的路线。泼辣的性格，加上帅气的中性风穿搭，当时成为不少学生的模仿对象。



