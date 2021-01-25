歌后那英上了《乘风破浪的姐姐2》，很有网友觉得挺意外的，毕竟那英的资历就摆在那里，评委真的够格点评那英吗？不过那英似乎不介意呢，她表示她有女团梦。那英的闺蜜李静挺给力的，她晒照为那英打气。

李静是知名度较高的主持人，她的人生经历也是相当丰富。李静曾在地方台工作，然后进入北京台工作，后来又到央视工作。李静主持的《非常静距离》采访过很多明星，除了那英外，李静和蒋雯丽等明星的关系也挺好的。

李静获得过最佳谈话类主持人奖等奖项。李静不仅是一位优秀的主持人，而且她还很有经商头脑，她开过网站、办过公司。李静多栖发展，她甚至还演过影视剧。但让人感到戏外的是近日李静却自曝公司经营困难，她在镜头前哭诉挣钱难。

原来李静发布了自己的一段访谈视频，她讲到了自己过去一年在公司运营上所遇到的困难，并表示为了挣钱转型去做直播。看到50岁的李静谈挣钱难落泪，网友们却有不同的看法。有的网友不买账，吐槽李静在卖惨。

一些网友觉得明星挣钱容易，再怎么样都比普通人挣钱多。李静的老公黄小茂是资深音乐人，他曾当过华纳唱片中国区总裁。李静家里的条件应该是不差的。李静的爱女在国外留学，据报道，她女儿留学的费用一年大约要近百万。

李静的独生女已经18岁了，还有报道称她在国外生活得很滋润，身穿名牌，参加各种聚会。不过李静女儿的颜值挺高的。李静和女儿的关系挺好的。你如何看待李静哭诉挣钱难这事呢？你看过她主持的节目吗？



