加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：182,426,463
  • 关注人气：209,287
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

她曾是央视主持人，嫁给资深音乐人生一女，如今50岁哭诉挣钱难

(2021-01-25 09:58:17)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

歌后那英上了《乘风破浪的姐姐2》，很有网友觉得挺意外的，毕竟那英的资历就摆在那里，评委真的够格点评那英吗？不过那英似乎不介意呢，她表示她有女团梦。那英的闺蜜李静挺给力的，她晒照为那英打气。

她曾是央视主持人，嫁给资深音乐人生一女，如今50岁哭诉挣钱难

李静是知名度较高的主持人，她的人生经历也是相当丰富。李静曾在地方台工作，然后进入北京台工作，后来又到央视工作。李静主持的《非常静距离》采访过很多明星，除了那英外，李静和蒋雯丽等明星的关系也挺好的。

她曾是央视主持人，嫁给资深音乐人生一女，如今50岁哭诉挣钱难

李静获得过最佳谈话类主持人奖等奖项。李静不仅是一位优秀的主持人，而且她还很有经商头脑，她开过网站、办过公司。李静多栖发展，她甚至还演过影视剧。但让人感到戏外的是近日李静却自曝公司经营困难，她在镜头前哭诉挣钱难。

她曾是央视主持人，嫁给资深音乐人生一女，如今50岁哭诉挣钱难

原来李静发布了自己的一段访谈视频，她讲到了自己过去一年在公司运营上所遇到的困难，并表示为了挣钱转型去做直播。看到50岁的李静谈挣钱难落泪，网友们却有不同的看法。有的网友不买账，吐槽李静在卖惨。

她曾是央视主持人，嫁给资深音乐人生一女，如今50岁哭诉挣钱难

一些网友觉得明星挣钱容易，再怎么样都比普通人挣钱多。李静的老公黄小茂是资深音乐人，他曾当过华纳唱片中国区总裁。李静家里的条件应该是不差的。李静的爱女在国外留学，据报道，她女儿留学的费用一年大约要近百万。

她曾是央视主持人，嫁给资深音乐人生一女，如今50岁哭诉挣钱难

李静的独生女已经18岁了，还有报道称她在国外生活得很滋润，身穿名牌，参加各种聚会。不过李静女儿的颜值挺高的。李静和女儿的关系挺好的。你如何看待李静哭诉挣钱难这事呢？你看过她主持的节目吗？


我的更多文章：
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
加油车,运油车,油罐车,食用油运输车,铝合金油罐车价格
加油车,运油车,油罐车,食用油运输车,铝合金油罐车价格

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇王琳儿子撞脸王大陆！娱乐圈八大女星的儿子，谁最有明星相？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有