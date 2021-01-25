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王琳儿子撞脸王大陆！娱乐圈八大女星的儿子，谁最有明星相？

(2021-01-25 09:15:33)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈向来就是一个关注度最高的地方，明星们除了作品会受到关注外，在私生活上也很让大家好奇。不少星二代因为爸妈的名气，一出生就自带关注度。很多星二代因为名气在娱乐圈发展，占尽了天时地利人和，但也并非所有的星二代都有星像。今天我们来盘点一下娱乐圈八大女星的儿子，看看谁最有明星像相？

王琳儿子撞脸王大陆！娱乐圈八大女星的儿子，谁最有明星相？

1、王琳儿子诺诺

王琳因为出演电视剧《情深深雨蒙蒙》而被人熟知，事业发展还不错，令人羡慕。但她私下一直过着单身的生活，近日她带儿子诺诺参加《怦然再心动》，儿子因为颜值太高，节目播出没多久，就因为撞脸王大陆上热搜。

王琳儿子撞脸王大陆！娱乐圈八大女星的儿子，谁最有明星相？

2、洪欣儿子张镐濂

洪欣的儿子张镐濂曾参加过《偶像练习生》，获得了很大的关注度。虽然没有在节目中出道，凭借着自身的颜值和洪欣在圈里的人脉，他的前途也不用愁。

王琳儿子撞脸王大陆！娱乐圈八大女星的儿子，谁最有明星相？

3、陈红儿子陈飞宇

陈红的儿子陈飞宇这几年事业发展的很好，参与了不少大IP的拍摄。颜值也不错，还有一些撞脸吴亦凡，但始终离火差了一点。

王琳儿子撞脸王大陆！娱乐圈八大女星的儿子，谁最有明星相？

4、胡可儿子安吉和小鱼儿

胡可和沙溢结婚后，生了两个儿子，还和沙溢一起参加过综艺节目。两个孩子虽然颜值不一，但因为性格讨巧，很受观众的喜欢。

王琳儿子撞脸王大陆！娱乐圈八大女星的儿子，谁最有明星相？

5、伊能静儿子小王子

伊能静的儿子在星二代中应该属于很特别的那个了，因为他喜欢穿女装，曾被质疑性取向的问题。但伊能静对于儿子的爱好并不排斥，鼓励他追求自己的兴趣。

王琳儿子撞脸王大陆！娱乐圈八大女星的儿子，谁最有明星相？

6、蒋勤勤儿子老虎

蒋勤勤作为曾经一代电视剧女王，结婚后就专注于家庭生活。因为太过于低调，所以很少有人知道他的儿子很帅气，虽然不经常曝光，但看得出气质出众。

王琳儿子撞脸王大陆！娱乐圈八大女星的儿子，谁最有明星相？

7、赵雅芝儿子黄凯杰

不少人心中的女神赵雅芝，现在气质依旧出众。而他的儿子颜值一点都不逊色，加上身材比例很好，曾被网友称为最帅星二代。

王琳儿子撞脸王大陆！娱乐圈八大女星的儿子，谁最有明星相？

8、叶一茜儿子小靓仔

叶一茜和田亮的甜蜜婚姻生活令人羡慕，女儿长的漂亮，儿子小靓仔也非常酷。几乎是翻版田亮，叶一茜也经常在网上分享儿子的日常。


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