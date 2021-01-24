相信不少人都喜欢看功夫类的电影，因为功夫明星的在很多影视作品里都是真招式。但这几年随着功夫题材的影视作品越来越少，大家对于功夫明星的关注度少了很多。大家印象中的功夫明星，基本就是在成龙、李连杰、甄子丹等，其实娱乐圈有很多武打明星。今天我们来盘点一下不幸去世的八大武打明星，谁最让你惋惜？

1、李小龙

提及武打明星，李小龙的影响力功不可没。他很小就学习武术，他也是让中国武术走向世界的明星，在香港娱乐圈是泰山级人物，但33岁就不幸去世了。

2、王群

王群这个名字大家可能不熟悉，他是一代功夫明星李连杰的大师兄。从9岁开始学武，在不少经典的武打片中都有他的身影。

3、岳华

岳华曾经在《西游记》中扮演孙悟空，之后在《楚留香》、《流星蝴蝶剑》中饰演过很多经典角色。他曾经和狄龙被称为邵氏双壁，于2018年去世。

4、傅声

傅声是武侠宗师张彻最疼爱的弟子之一，他曾经是是邵氏最当红的功夫男星。出演过杨过、哪吒等多个经典角色。他在29岁那一年，因为车祸不幸去世，令人感到心痛。

5、计春华

计春华在武打片中经常饰演坏人的角色，最经典的作品就是《少林寺》了。即使是坏人的角色，计春华还是个人留下了深刻的印象。2018年因病意外去世，享年57岁。

6、江生

江生是邵氏影业最出名的打星之一，他是张彻的第四代弟子。出演过不少经典古装剧，如《蝉翼传奇》、《飞燕惊龙》等。1991年不幸离世，享年40岁。

7、罗烈

罗烈是一名动作演员，在1962年的时候加入了邵氏影业。出演了很多热门的剧集，但在其64岁的时候，不幸去世。

8、林正英

林正英的名字曾经在娱乐圈叱咤一时，他因为出演不少僵尸片很出名，还和李小龙合作过。除了担任武打明星，他还担任多部电影的武术指导，因为过度劳累，身体出现了很大的问题，于1997年不幸去世，享年45岁。