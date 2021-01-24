有些明星夫妻时常在微博上互动，花式秀秀恩爱。到有些明星却很低调，不怎么爱晒另一半。杜淳在元旦那天官宣婚讯的时候，就没晒出老婆的照片。近日，男星蔡国庆因为罕见秀恩爱而受到关注。这是蔡国庆首次在微博晒出与老婆孩子的照片。

蔡国庆难得秀恩爱，不少网友也都前来围观。跟杜淳一样，蔡国庆的老婆也是一位圈外人。从蔡国庆晒出的照片看，他的素人老婆身材略微有点丰腴，不过她看上去很有女人味。很多网友评论说蔡国庆老师比较文艺，他的老婆则比较有女强人的范。

蔡国庆和她老婆给人感觉蛮互补的。如今54岁的蔡国庆依然斯文帅气，他看上去要比同龄人年轻很多，许多网友赞他是冻龄男神。蔡国庆的感情生活是大众比较关注的话题，他谈过两段跨国恋情，他的第一任女友是美国人。

蔡国庆跟现任爱得却很低调，他是隐婚的，2016年的时候，他才公开隐婚生子的消息。蔡国庆的儿子蔡轩正已经10岁了。蔡国庆带儿子上过综艺节目《爸爸去哪儿》。蔡国庆儿子的颜值挺高的，他拍过电影《功夫瑜伽》主题曲的MV。

能够嫁给男神，蔡国庆的老婆自然是有独到之处的女人。蔡国庆曾自曝说当年是他老婆先追的他。网上还有报道称蔡国庆的老婆名叫李娟，是一位富婆，并且她追了蔡国庆8年。不过蔡国庆自己就已经很有钱了。媒体还报道过蔡国庆和那英的绯闻。

蔡国庆一直挺低调的，但媒体也曾在机场等场合拍到过蔡国庆妻子的照片。蔡国庆夫妇结婚十几年了，两人还是很恩爱的。蔡国庆是春晚的常客，他上过26次春晚。如今的蔡国庆是一级演员，他可谓是爱情事业双赢了。你羡慕蔡国庆吗？你听过他的歌吗？



