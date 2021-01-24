抑郁症这个词近些年可以说是频繁出现在公众的视野当中。乔任梁英年早逝，据报道他的死跟抑郁症有关。去年竹内结子、三浦春马等明星自杀身亡，而据报道，他们的死也跟抑郁症有关。今年名媛罗力力抱着5个月大的女儿跳楼自杀了。

据报道，罗力力生前疑似得了产后抑郁症，她会做出自己极端的选择疑似跟抑郁症有关。罗力力是亿万名媛，她应该是不缺钱的。但是她却携带年幼的孩子跳楼身亡了，这样的结局让人唏嘘。罗力力离开的方式并不体面，她是裸身从高楼跳下的。

罗力力生前是一位事业有成的女强人，她28岁开始创业，多位明星曾参加过她办的时装周。罗力力在香港的知名度挺高的，她常年在那里工作生活，但她其实是一位成都妹子。罗力力是一位白富美，她的妈妈罗琳是成都某地产公司的董事长。

罗力力的家境挺好的，她的父亲出生于中医世家。罗力力父母离婚后，她跟随妈妈姓。罗力力是罗琳的独生女，白发人送黑发人，丧女之痛可想而知。罗力力生前是一位上进的富二代，她和霍启刚夫妇的关系挺好的，有报道称她是郭晶晶的闺蜜。

罗力力离世已经18天了，她的追思会在近日举行，由于她生前热心做慈善，所以她的追思会由慈善届帮忙举行。让人唏嘘的是罗力力生前并没有公开孩子生父的身份信息，所以外界都不知道她女儿的生父是谁。但据报道，罗力力生前交往过外籍男友。

罗力力的生命定格在了34岁。罗力力自杀离世的事情也再度引发大家对产后抑郁症的关注。奚梦瑶等女星曾自曝疑似得过产后抑郁症。许多网友评论感觉抑郁症挺可怕的，希望大家多关注心理健康，不要通过极端途径来宣泄情绪。



