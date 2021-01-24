近些天吃瓜群众真得是很忙呢，娱乐圈大大小小的瓜真是不少。郑爽代孕弃养这个瓜让网友们大呼震碎三观。华晨宇和张碧晨生子的瓜也是真的，他们的女儿都子岁多了。不过近日也有不少明星辟谣了。下面我们来盘点一下2021年开年娱乐圈十大“假瓜”，你吃了几个呢？

1、赵丽颖的孩子不是冯绍峰的？

近日，网上有传言称赵丽颖的孩子疑似不是冯绍峰的，赵丽颖和冯绍的风的婚姻状况也疑似出了问题。赵丽颖工作室方面已经发声明辟谣了，表示不会姑息侵害赵丽颖及其家人合法权益的行为。

2、杨幂和魏大勋被曝疑似结婚

杨幂和魏大勋的绯闻恋情已经被传许久了，但是两位当事人都没有正面承认恋情。近日，网上有传言称杨幂和魏大勋疑似结婚了。此外网上还出现了杨幂和王俊凯的绯闻。杨幂工作室在22日发声辟谣了。

3、周杰伦被曝疑似有私生子

周杰伦有一个幸福的家庭，但前些天网上却有传言称周杰伦疑似和空姐生有私生子。其实这个爆料在2018年就有了，周杰伦也早就辟过谣了。周杰伦婚后对待娇妻还是相当专情的。

4、张雨绮被曝疑似代孕

代孕是不合法，不道德的事情。很多网友都关心娱乐圈是否还有别的女星代孕呢？张雨绮生有一对龙凤胎，她被曝疑似代孕生娃。但22日张雨绮工作室发声否认代孕生子传言。

5、郑爽和侯明昊绯闻

郑爽和张恒的官司还没打完，两人的情感纠葛也是备受关注。网上有传言称郑爽疑似在和张恒恋爱期间出轨H姓男星，网友纷纷猜测这位男星是谁。侯明昊躺枪了。后来侯明昊方面辟谣了，表示谣言是假的。

6、戴娇倩被传离婚

网上曾有传言称戴娇倩疑似离婚了。戴娇倩嫁的也是豪门，她生有一个女儿。后来戴娇倩身边的工作人员辟谣了，表示这是段子而已，戴娇倩没离婚。40岁的戴娇倩状态还是不错的。

7、杨紫被传与数位男星绯闻

杨紫和王俊凯、张艺兴等男星传过绯闻。1月22日那天杨紫后援会发声辟谣了，称杨紫单身。忙着拍戏。明星忙着辟谣，很多围观网友觉得这事有意思。人言可畏，或许明星们也怕这些绯闻吧。

8、陈飞宇和欧阳娜娜疑似热恋

网上有不少关于欧阳娜娜和陈飞宇的绯闻，两人疑似同游798的事情也曾引发热议。22号的时候，欧阳娜娜工作室也发声明辟谣了，请大理不要信谣传谣，但许多cp粉表示倒是希望这个瓜是真的。

9、金世正和吴世勋绯闻恋情

韩星玄彬和孙艺珍承认了正在热恋，但女星金世正否认了和吴世勋的绯闻恋情。金世正才24岁，她比吴世勋小2岁。虽然恋情不是真的，但是金世正和吴世勋看上去真是挺般配的呢。

10、李易峰被曝疑似隐婚

1月22日那天多达28位明星辟谣，许多网友调侃说这天是辟谣日。李易峰被曝疑似隐婚了。李易峰后援会方面发声辟谣了。近些年李易峰和金晨等多位女星传过绯闻，但他没有公开承认过恋情。



