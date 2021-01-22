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他是李连杰的大师兄，演黄飞鸿出名，48岁去世后两任妻子争家产

(2021-01-22 14:55:21)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

吴京是知名的武打明星，电影《战狼》进一步奠定了他的硬汉形象。多年前吴京曾演过古装剧《太极宗师》，不知道大家对这部剧还有印象吗？让人感到惋惜的是这部剧中二叔陈正洲的扮演者王群已经去世13年了。

他是李连杰的大师兄，演黄飞鸿出名，48岁去世后两任妻子争家产

王群是第一代功夫明星，他从小热爱武术，生前师从吴彬老师学武。吴彬可是名师，他曾被誉为武术界金牌教练。甄子丹、李连杰等明星都曾是吴彬的学生。王群曾在吴彬的武术队担任队长，说起来王群还是李连杰的师兄呢。

他是李连杰的大师兄，演黄飞鸿出名，48岁去世后两任妻子争家产

王群人长得挺帅的，《塞外夺宝》是他演过的第一部影视剧。他曾在电视剧《铁鹰行动》中饰演刀子。王群还和吴京在《新少林寺》、《金蚕丝雨》中有过合作。张卫健主演的电视剧《少年张三丰》曾经挺火的，王群也有参演这部剧。

他是李连杰的大师兄，演黄飞鸿出名，48岁去世后两任妻子争家产

王群的演技也不错，他曾凭借在电视剧《神跤甄三》中的出彩表演获得过金鹰奖最佳男配角奖及飞天奖最佳男配角奖。跟李连杰一样，王群也演过黄飞鸿。两人也曾被拿出来做比较。遗憾的是李连杰成了享誉国际的功夫明星，而他没有。

他是李连杰的大师兄，演黄飞鸿出名，48岁去世后两任妻子争家产

或许王群是错过了时机和机会吧，后来他在事业上升期选择去开武馆，他生前还曾转型从事影视投资工作。王群在2008年猝然离世，据报道，他的死疑似跟心脏问题有关。王群离世的时候才48岁，可以说是英年早逝了。

他是李连杰的大师兄，演黄飞鸿出名，48岁去世后两任妻子争家产

一些明星死后，家人为了财产分配问题对簿公堂，王群的家人也是如此。王群死后，他的两任妻子还有他的母亲为了财产分配问题闹上了法庭，也是这时很多人才知道原来王群生前离婚两次，有两个儿子。后来王群母亲得到了他名下的一些汽车，其余财产则是由王群母亲和王群二婚妻子以及7岁儿子所得。而原配儿子，得到了3万元的补偿。如今，王群已经离开13年了，你还记得他吗？


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