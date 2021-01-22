这两天娱乐圈非常热闹，郑爽的代孕弃养风波连续几天霸占热搜的位置。之后又传出周杰伦有私生子的传闻，虽然这个料最后被网友给否定了，但还是引发了一定的关注。

从昨天开始，有关华晨宇和张碧晨隐婚并生子的消息开始在网上发酵，爆料者称孩子已经1岁了，一时间网友就开始了忙碌吃瓜的节奏。

华晨宇和张碧晨瓜被曝出来的原因是因为一张聊天记录截屏，照片里称张碧晨在某地的公安局给小孩办理上户口的手续，而小孩的爸爸则是华晨宇。因为之前华晨宇和张碧晨就传过绯闻，两个人在6年前曾共同参加过一档综艺《唱游天下》。

在节目里，有一期华晨宇生病了，张碧晨直接帮她按摩脖子。当时还因为这个视频传出了有关两个人的绯闻，之后两个人就几乎没什么互动了。而三年前，突然又有一个房屋中介爆料，称自己卖过华晨宇和张碧晨房子，两个人还是一起现身的。

他们两人曾使用过多个同款，包括帽子和戒指等物品，不过当时也有不少粉丝解释称是品牌赞助商送的。不过因为没有实锤的照片，后来这条爆料也不了了之。昨天华晨宇和张碧晨隐婚生子的新闻爆出后，不少粉丝表示坐不住了，纷纷在网上喊话要华晨宇出来澄清，但当事人双方均没有任何的回应。

只有华晨宇的堂哥发了一条微博，称妖魔四起，并配了一张花花猫的表情包。除此之外，还晒了一个《王牌对王牌》的海报，在为华晨宇澄清的同时，还不忘做一波宣传。堂哥的这条微博发出后，不少网友表示这是在否认华晨宇和张碧晨隐婚生子的传闻。