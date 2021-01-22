近日，陈晓和陈妍希这对恩爱夫妻又上热搜了。1月21日，陈晓转发陈妍希官宣参加《乘风破浪的姐姐2》的消息，隔空为她加油却转错了微博，让网友感觉很搞笑。目前内地的娱乐产业发展越来越好，不少的港台艺人都前往内地来工作。在此过程中，内地男星与港台女星在一起工作的时候擦出爱情的火花，促成了一段又一段姻缘。虽然成长环境或是文化程度有所差异，但是他们的婚姻生活真的很幸福。下面我们一起来盘点嫁给内地男星的10大港台女星，看看谁最幸福？

1、陈妍希和陈晓

陈妍希长着一张很清纯的脸，从气质上给人一种美好的感觉。陈妍希曾经主演过很多经典影视剧，在内地有着很高的知名度。2016年陈妍希嫁给内地演员陈晓，婚后产下一子取名陈睦辰，如今他们一家三口过得很幸福。

2、杨丞琳和李荣浩

不久前，杨丞琳在社交平台上发文，称她与老公李荣浩已经分离300天。2019年9月，李荣浩向杨丞琳求婚。当年11月，两人晒出结婚证正式对外宣布结婚。他们婚后依然非常恩爱，希望他们早生贵子，但是如今分隔在两地，他们的内心是何等的落寞啊。

3、蔡少芬和张晋

张晋是大器晚成的男演员，当年他娶蔡少芬的时候曾被嘲是女强男弱，不过张晋夫妇婚后过得很幸福。蔡少芬曾表示张晋很包容她。去年蔡少芬三胎喜得贵子，张晋夫妇终于儿女双全。但如今蔡少芬一家5口生活的很幸福。

4、伊能静和秦昊

伊能静的前夫是台湾男星庾澄庆，如今她的老公是内地男星秦昊。秦昊和伊能静生有一个可爱的女儿。不久前，秦昊42岁生日的时候，伊能静零点过后发文为老公庆生，可见他们夫妻的婚姻还是很幸福的。

5、钟丽缇和张伦硕

钟丽缇早前参加《浪姐》，还是那么美。钟丽缇在嫁给内地男星张伦硕之前结过两次婚了。但即便是三婚嫁给张伦硕，并且年龄也比张伦硕大，但钟丽缇婚后过得挺幸福的，她一直想为张伦硕生个孩子。

6、陈松伶和张铎

陈松伶曾经很红，去年参加《浪姐》再次引起网友的关注。她经历过事业的低潮期，还曾得过抑郁症。后来她和内地男星张铎因戏相识，然后结为夫妻。张铎夫妇虽然还没生有孩子，但两人的感情很好。

7、周丽淇和傅程鹏

傅程鹏曾与演员程愫有过一段婚姻，后来因为感情问题而离婚。傅程鹏和周丽淇是通过拍戏认识的，当时周丽淇到内地拍戏，两人因戏生情走到一起。周丽淇还甘愿做傅程鹏儿子的后妈，这感情是真的好。

8、郭羡妮和朱少杰

香港女星郭羡妮曾经红极一时。她的老公也是内地的。郭羡妮的老公朱少杰是一位武术指导。郭羡妮2011年低调嫁给了朱少杰，当年两人也是因戏结缘的。虽然曾有人觉得朱少杰配不上郭羡妮，但郭羡妮表示她过得很幸福。

9、杨颖和黄晓明

黄晓明和杨颖的婚姻很高调，也一直不被看好。两人又生育了一个非常可爱的宝宝，取名小海绵。不久前，杨颖公开发文回应成她没有插足黄晓明与李菲儿的恋情。黄晓明也回应称杨颖不是小三，让人感觉这对夫妻过得不是很好。

10、洪欣和张丹峰

早前，张丹峰疑似出轨毕滢的事情闹得沸沸扬扬的。很多网友都很关心洪欣与张丹峰的婚姻状况。虽然洪欣曾表示相信张丹峰，但张丹峰的形象还是因此受损。洪欣为张丹峰付出了很多，还是希望她能过得幸福。



