娱乐圈里有不少的明星撞脸或是撞名，而因此也引发了一些乌龙事件。近日，演员谢宁就有这种烦恼。今年才48岁的他因为和程思寒老师长得太像了，而在程思寒老师去世的时候，有一些网友跑到他的微博上留言悼念，并让他”一路走好“。

看到这种情况，他真的啼笑皆非，只好录视频亲自回应：“我求求你们，你们认错人了。”为此还不惜在视频里说了一句：“大伙别闹了，你们哥哥我还准备要二胎呢！”

原本以为事情到此就落幕了，但是在今年的1月10日警察日的时候，他发了自己穿着警服敬礼的照片，并配文：“向人民警察致敬！”，而这个时候又有一些网友评论道：真的吗？那么突然，一路走好！”“一路慢走！”这样的评论让他感觉到非常无奈。

于是在1月18日的时候，他又发了视频进行回应，称自己只是在向人民警察致敬，发了一张剧照而已，还调侃着：怎么一年年的老送我走啊？真那么着急让我走啊？看着他哭哭啼啼地向网友解释的样子，还真是有一点点惨，不管网友是无意的还是故意而为之，这样做都有点不太好。

说起谢宁，想必很多人就算不知道他的名字，也可以在荧屏里经常看到他的影子。在近年来的热播剧《青云志》、《听雪楼》、《鹿鼎记（张一山版）》、《大秦赋》中都有他的身影，虽然都是配角，但是他给人的印象也是蛮深刻的。

别看谢宁的形象是胖乎乎的，可是他早年可是一名柔道运动员，2001年搭档黄磊和陈红参演古装剧《吕布与貂蝉》扮演土狼一角而进入演艺圈，之后也是参演了不少的电视剧，刘涛版的《白蛇传》中谢宁就扮演八两，外号大胡子，而《魔幻手机2》中扮演猪八戒一角，而他为了猪八戒这个角色，还增肥了70多斤，在《宝莲灯》、《射雕英雄传》里面也有出演。

虽然谢宁并没有像其他明星一样大红大紫，但是他塑造的角色也给我留下了深刻的印象，而他的婚姻生活也是很幸福。他和妻子杨敏可以说是青梅竹马，而且妻子还比他大四岁，谢宁一开始进入娱乐圈里跑龙套的时候也是妻子一直在背后默默支持他，并替他承担了家庭的责任，两人现在已经恩爱了26年了，而他们的女儿也已经26岁了。

像谢宁那样虽然不出名但是很有演技的实力演员还有很多，不过这种被死亡的玩笑也不能随便开，毕竟对于当事人来说也会造成一些伤害。



