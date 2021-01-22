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盘点公开为自己征婚的八大美女明星，看看谁最想脱单？

(2021-01-22 08:57:11)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

结婚是人生大事，别看很多女星长得美，其实她们也不太好找对象。有的女星曾自曝说太忙了，没时间谈恋爱。有的女星比较放得开，敢于公开表示想脱单，甚至是公开征婚。下面我们来盘点一下公开为自己征婚的八大美女明星，看看谁最想脱单？

盘点公开为自己征婚的八大美女明星，看看谁最想脱单？

1、邢菲

近日，邢菲在直播的时候公开为自己征婚，邢菲曾自曝没人追，这次她又把直播变成了相亲节目，许多网友调侃说看来邢菲是很想脱单了。邢菲也太可爱了吧，她才26岁，真有这么恨嫁吗？

盘点公开为自己征婚的八大美女明星，看看谁最想脱单？

2、柳岩

柳岩的身材真的是好得让人羡慕，不过女神还未婚呢。柳岩也曾在直播的时候公开为自己征婚，她公开了择偶标准，她表示想找一位可以交流的伴侣。柳岩还被妈妈催婚了，或许是真想脱单吧，柳岩还曾去相亲。

盘点公开为自己征婚的八大美女明星，看看谁最想脱单？

3、李菲儿

前段时间，李菲儿和黄晓明夫妇一起上了热搜。李菲儿是黄晓明的前任。其实李菲儿也挺优秀的，有颜值也有身材。李菲儿性格开朗，她也曾公开为自己征婚，她还曾自曝说觉得重庆男人挺不错的。

盘点公开为自己征婚的八大美女明星，看看谁最想脱单？

4、王琳

“雪姨”王琳上了综艺节目《怦然再心动》，原来王琳已经离婚十几年了，她这次上节目公开征婚，儿子很支持她。王琳自我调侃说再不恋爱就要枯萎了。

盘点公开为自己征婚的八大美女明星，看看谁最想脱单？

5、阿娇

阿娇和赖弘国的婚姻并没有长久，他们还是选择了分开。阿娇在嫁给赖弘国前，曾有过公开征婚的行为，她还曾说不介意姐弟恋。或许是遇人不淑吧，感觉阿娇渴望被爱，也恨嫁，可是却没遇到对的人。

盘点公开为自己征婚的八大美女明星，看看谁最想脱单？

6、欧阳夏丹

欧阳夏丹是知名的央视主持人，一头短发的她给人感觉很有活力。欧阳夏丹是一位70后，很多网友都很关心她的情感状况。欧阳夏丹曾公开征婚，她表示不太想嫁给同行。

盘点公开为自己征婚的八大美女明星，看看谁最想脱单？

7、黄奕

综艺节目《怦然再心动》可以说是未播先火，离异女星黄奕也上节目公开征婚了。黄奕经历过两段失败的婚姻，她表示过去对感情的理解不够成熟，希望找到有底线的另一半。

盘点公开为自己征婚的八大美女明星，看看谁最想脱单？

8、白冰

去年白冰在《乘风破浪的姐姐》中表示她早已经离婚了。白冰曾是古装剧女神，如今的她却是一位单亲妈妈，她也上综艺节目《怦然再心动》了，她上节目公开征婚的事情也备受关注。

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