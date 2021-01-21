最近的新闻让不少吃瓜群众表示忙坏了。前段时间，网上突然有个名为“花蝴蝶"的女士不断爆料说自己遭岳云鹏骗婚，还给岳云鹏生了一个女儿。德云社第一时间发声明辟谣，这位女士就出面澄清是冤枉岳云鹏的，原来就是一场炒作。

无偶有偶，这两天网上有爆料称周杰伦有一个私生子，说周杰伦曾出轨某个航空公司空姐，女方生下孩子后，为对方在上海买了一套价值一亿的豪宅。这条爆料出来后，立刻引发了大量的关注和讨论。

但不少网友越扒越觉得事情不太对劲，周杰伦的事情现在曝出来像是为了转移大家对郑爽事件的讨论。而关于周杰伦私生子一事，其实2018年就有过类似的爆料，当时作为当事人的女方还亲自出来辟谣澄清。说自己和周杰伦只是粉丝的关系，两个人也只有一次合影，并非出轨。

周杰伦作为一代天王，他的关注度和热度自然不低。这件事情被重新挖出并曝光出来，确实吸引了很多人的注意，但相比于两年前，这次周董的态度硬了很多。粉丝后援会动员全部粉丝，收集相关的爆料截图，并把其整理给经纪公司。

周董现在给人的感觉多是一个好男人的形象，经常在网上晒与老婆昆凌的互动。和昆凌在一起后，周杰伦成了绯闻绝缘体，除了出席一些活动，剩下的时间都基本在家庭上。像周杰伦这样的咖位，如果真的有私生子，这个对于他的事业将是非常大的打击。毕竟他现在是国内最受捧的歌手，身价远远超过郑爽。

不过，还好周杰伦和昆凌的感情十分稳定，加上这次的传闻就是旧料，对于他造不成任何影响。只要没有石锤的证据，这个谣言也就不攻自破了。



