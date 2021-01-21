娱乐圈明星们的恋情很受大家的关注，但这个圈子经常出现分分合合的情况，观众们早已司空见惯了。很多明星分手后，对于前任都会闭口不谈。但也有一些明星，会经常消费旧爱，利用之前的恋情炒作，赚取关注度和热度。今天我们就来盘点经常消费旧爱被吐槽的8大明星，看看谁最让人讨厌？

1、李晨

李晨这几年的口碑一直不高，在范冰冰出事之前，他还多次拿与张馨予的恋情炒作。范冰冰出事后，两个人没过多久就分手了，但他还会经常靠之前的恋情刷存在感。

2、邱泽

邱泽和唐嫣曾有过一段恋情，唐嫣为了她还隐退了一段时间，甚至自杀过。两个人分手之后，唐嫣的事业越来越好，邱泽多次在公开场合提及唐嫣。

3、张铭恩

张铭恩和徐璐本身是一对热度非常高的情侣，经常在网上秀恩爱。分手之后，在胡冰卿没爆料之前，张铭恩还在网上各种提到徐璐，即使现在参加综艺节目，也会谈及之前的恋情，实在让人尴尬。

4、黎国辉

黎国辉是前TVB娱乐新闻台的一个主播，最近他在网上曝出了20年前与陈自瑶谈恋爱的事情。被网友骂其消费前女友，陈自瑶因为一个表情包在网上走红，现在热度非常高。

5、蔡依林

蔡依林换男友的速度相信大家已经有所了解，她最出圈的就是和周董的恋情。有很长一段时间，她经常会那旧爱周杰伦说事，随着自己的事业越来越好，周董也娶妻生子，这才平息了。

6、葛荟婕

葛荟婕是汪峰的前女友，生了一个女儿小苹果。分手后，葛荟婕多次在公开场合说汪峰的不好，章子怡和汪峰在一起后，还多次消费汪峰。

7、小S

小S一向以毒舌犀利为话题，即使她有了老公和女儿，消费起前任来也丝毫不在意。她和黄子佼的过往恋情，经常被她在公众面前提及，让人看着十分无语。

8、江疏影

江疏影这几年在影视圈发展的很不错，也出了几部大热的作品。但在这之前，因为她和胡歌有过一段恋情，经常在参加活动时提及。直到现在说起她的前男友，胡歌还是会被提到。



