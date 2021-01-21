电视剧《山海情》正在热播中，而最近的第10集里面，工友的内衣被偷而导致秋红成为怀疑对象，而她捡漏的准备带回家给孩子玩的一些小玩具也被工友发现了，这个已婚女人的尊严也因此受到了践踏。剧中秋红的现状可以说是很多已婚打工妹的缩影，虽然穷但是还是会尽全力把最好的留给自己的孩子。

很多电视剧都有过打工妹角色，而今天就来盘点一下饰演“打工妹”获赞的女演员，看看你最喜欢谁？

1、陈小艺

相信很多人对陈小艺不会陌生，虽然是60年代的演员，但是她可是电视剧里的熟面孔，而且她一开始可是因为在电视剧《外来妹》里面饰演一个打工妹才走红的，虽然现在在演“姥姥”级别的角色，但是仍然可以看得出她演技不错。

2、王茜华

王茜华曾经在电视剧《我在北京挺好的》里面饰演过一个打工妹，而她的演技也是相当精湛，将打工妹生活的辛酸和不易表现了出来，让很多观众看了产生了共鸣。

3、刘璇

体操美人刘璇曾经在《我的美丽乡愁》里面饰演过服务员细妹，当她以凌乱的发型以及土得掉渣的打工妹形象出现在观众面前时，真的让人大吃一惊，这也是她从艺以来的第一个造型，而她坦言自己是本色出演。

4、杨童舒

杨童舒在《童心》里面饰演的可是一位陕北打工妹，在剧里她的造型可以说是十分接地气，而且她在里面的身份还是一位留守儿童的母亲，将母爱的伟大之处演绎得淋漓尽致，受到了很多观众的好评。

5、蒋勤勤

蒋勤勤在自己产后复出时接的首部电影《所有梦想都开花》里饰演了一位四川打工妹，身为重庆人的她在剧里也可以大讲家乡话，因此剧情拍起来也比较顺，还坦言丈夫陈建斌也给了她不少的指点。

6、颖儿

颖儿也经常在剧里扮演打工妹的角色，像《小菊的春天》她就饰演了一位土气十足的打工妹，而在《美妙的奇遇》里，她再次出演打工妹谭妙妙，表现也十分让观众满意。

7、焦俊艳

说起焦俊艳，很多人都会想起她在《遇见王沥川》中饰演的谢小秋，来自云南小镇的女大学生兼打工妹谢小秋与残障建筑师王沥川的爱情故事让人羡慕，焦俊艳的演技也受到了一众网友的好评。



