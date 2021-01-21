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《山海情》中的美女，18岁参加快女出道，如今22岁演打工妹获赞

(2021-01-21 10:52:07)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

《山海情》这部剧真香，这部扶贫剧是由正午阳光出品的，很多观众都说这是一部良心剧。正午阳光真的是很厉害呢，能把扶贫剧拍得这么好看。这部剧堪称是神仙阵容了，闫妮、王凯等明星在这部剧中演配角。

　　《山海情》中的美女，18岁参加快女出道，如今22岁演打工妹获赞

　　热依扎都女星在这部剧中的造型虽然有点土，但却接地气。热依扎、王莎莎等女演员也都凭借这部剧受到了更多关注。别看她们在剧中的造型不太时尚，但戏外她们其实都是时尚靓丽的美女。剧中女工张一娟是由22岁的女演员鲁照华饰演。

　　《山海情》中的美女，18岁参加快女出道，如今22岁演打工妹获赞

　　剧中张一娟是一位打工妹，单纯的她可能会被人骗了。很多网友都说鲁照华演的张一娟很有乡村妹的味道，清纯朴实。不过鲁照华在这部剧中的戏份不太多，她只是客串这部剧。不过和这么多实力派演员对戏，相信她也会得到演技上的提升。

　　《山海情》中的美女，18岁参加快女出道，如今22岁演打工妹获赞

　　鲁照华是一位河南妹子，她18岁通过参加《快乐女声》选秀进入演艺圈。鲁照华清纯甜美，很多粉丝称赞她是元气美少女。鲁照华后来去了中央音乐学院学习。鲁照华曾在电影《闪光少女》中饰演贝贝，在电视剧《白狐的人生》中饰演小葵。

　　《山海情》中的美女，18岁参加快女出道，如今22岁演打工妹获赞

　　鲁照华获得过网剧新锐演员奖。鲁照华是颇有潜力的95后小花。鲁照华的新剧《你好对方辩友2》也正在热播，她在剧中演中二少女团子，这部剧中的她真的很有少女感。你有看这部青春剧吗？

　　《山海情》中的美女，18岁参加快女出道，如今22岁演打工妹获赞

鲁照华和新生代男演员刘昱晗合演过《满满喜欢你》，或许是cp感强吧，他们传出绯闻。不过22岁的鲁照华应该是单身。近日鲁照华也有通过微博为新剧《山海情》打call，她还结合角色，提醒女孩子们要保护好自己。你喜欢鲁照华吗？

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