近日，因为演员郑爽在境外代孕，而且曾经还想弃养的事情闹得沸沸扬扬，一家三口的三观也让人觉得震惊，事后郑爽虽然发了不少的声明，但是并没有对代孕以及弃养的事情进行道歉，更是引发了广大网友的热议。

1月20日广电时评称不会给郑爽提供任何发声与露面的机会了，并直接点名“演员郑爽境外代孕、曾欲弃养”的行为是德不优法不容的，而且最后还提出一句：我们不会为丑闻劣迹者提供发声露脸的机会和平台……”这代表着郑爽被正式封杀。

其实从郑爽曝出此事之后，就有很多明星都发文对这件事进行了评论，老戏骨洪剑涛则直接点名道姓，大骂郑爽是蛇蝎心肠的女人，不配当妈妈，虽然他事后又删除了微博，不过还是可以看出明星们对此事的一种看法。

不仅如此，她还面临着无数粉丝的脱粉，甚至和她有代言合作的品牌都终止了相关的合作，郑爽最大的代言品牌更是直接在微博上刊出解约公告，宣布与她解除合同。而且因为合约未到期，而且责任在于郑爽，接下来她可能会面临着巨大的赔偿额。

其实除了广电时评之外，也有很多官媒也发表了关于代孕话题的讨论，像“紫光阁”“央视新闻”“光明日报”“环球网”等多家官媒和机构，封杀郑爽已是不争事实，就连她早些年得过的华鼎奖，也在昨天就宣布要取消她的所有荣誉称号。

在此之前，网传广电下发的通知，要求电视下线所有与艺人郑爽有关的节目。郑爽客串的《刘老根4》宣传物料已删，她的戏份也一定会被删。郑爽主演的影视剧《翡翠恋人》、《绝密者》、《只问今生恋沧溟》等都无法播出。

也有网友曝光了郑爽在北京台录制节目录制的退圈声明，在曝光的录音里，郑爽的大致意思就是“我知道很多时候会让人尴尬，但不是故意的，可能我真的没有什么演技，只是幸运吧。大家也别说加油什么的，我也只是一个普通的女生，但是一些成功的影视作品让我被大家认识，不管怎么样，感谢这么多年所有一起拍摄过影视剧的小伙伴儿们”。