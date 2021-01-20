最近的新闻首页已经被郑爽代孕弃养的新闻刷爆了，从接连曝出的证据中，郑爽弃养已成为不争的事实。虽然她连发几条声明，但避重就轻的公关方式遭到了官媒和网友的抵制。关于封杀郑爽的声音在网上一直没有停止过，继代言下线外，今天华鼎奖官方发文表示取消郑爽所有的荣誉称号。

郑爽曾得到了第19届华鼎奖中国近现代题材电视剧最佳女演员，和第13届华鼎奖全国观众最喜爱十佳电视明星。华鼎奖组委会相关负责人表示，之所以取消郑爽的荣誉称号，是因为她代孕弃养的事情让她的人设崩塌，造成了很大的负面影响。

其实，郑爽的事件爆发后，关于她的作品被下架的消息就一直没断过。之前有网友曝出河北省的一个通知，把与郑爽所有相关的节目都下线，并且声明中还把郑爽列为了问题艺人。除此之外，她即将要播出的新剧《只问今生恋沧桑溟》临时撤档，关于郑爽的内容全部删减。

很多制片人也表示，以后在综艺和影视仙姑里，不会再用她了。她现在属于低俗艺人，风险太大。昨天，有网友曝出郑爽在录制北京卫视的某档节目，录制间隙被临时叫停。还有传闻爆料，郑爽在北京卫视录了一个退圈声明，但这个声明至今还未曝出来。

而有网友盘点了下郑爽的待播作品和正在录制的综艺节目，高达6个，其中大部分都是以郑爽为主，想必这些剧想要再播出几乎不可能了。前段时间她还参与了赵本山《刘老根4》的拍摄，估计到时候播出时，镜头会全被盖掉，要不然连审核都过不了。

从人气流量小花到现在的人人喊打，郑爽硬是把自己的口碑和前途亲手葬送了。代孕弃养不论是在法律上还是道德上，都无法容忍，想要翻身，几乎没有可能。