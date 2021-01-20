近日，郑爽被曝代孕弃养的事情传得沸沸扬扬的，这件事对于郑爽的事业影响也是巨大的，目前和她进行合作的品牌都终止了合作，而且后援会的大粉也宣布了脱粉，除此之外，就连央视也发文指出郑爽代孕行为的不合法，还称代孕弃养在法律和道德上都难容。这样的风波一出来，也引发了网友们的热议。

其实在1月19日当天，当事人郑爽就连发了三条微博，然而每一条微博都让网友嘲讽，而且对她这样的发言，也有很多网友表示不买账，看来这次郑爽想挽回大众的好感可是难上加难了。

郑爽爸爸也因此发文澄清，表明此事是张恒断章取义，还说张恒是极品渣男，一家人为了金钱不择手段，还说张恒恋爱期间出轨了很多次，手机里还录女生的不雅视频，几天前还要挟私下和解，否则就要黑自己一家，之后郑爽爸爸更是晒出了郑爽诉张恒案的判决书，并表明会对两个孩子负责。

不过就算如此，网友也不买账，不管是郑爽还是郑爽的爸爸，发文都没有提到代孕，也没有说到对弃养孩子的事情感到抱歉。据说郑爽昨天还在北京台录节目，郑爽爸爸也一起出台了，而且她不光没有受到影响，还和其他嘉宾谈笑风生，还跳了舞，而且还录了一个退圈声明，最后还说了一句：这是最后一次在大荧屏见到大家。看来她已经做好了被封杀的准备。

郑爽出了这样的事情之后，有网友指明这是因为受到她家庭的影响，导致了郑爽的人格缺陷，还指出郑爽的母亲刘艳一直在控制她。年轻时无法成为演员的刘艳把自己的梦想寄托在女儿的身上，主导了女儿郑爽的人生：从小就培养她练钢琴和跳舞，并为她制定了十年计划，对女儿可以说是十分严格，甚至还把自己的想法强加在女儿的身上，在郑爽十二岁的时候就把她一个人送到了成都，之后郑爽如她所愿进入了娱乐圈，她也没有放松过对她的控制，一旦郑爽传出不好的争议，母亲便会打电话去责怪她。久而久之，郑爽的行为也就更放飞自我了。

不过这样的说法并没有让网友认同，有网友认为虽然说家庭对性格的养成有着密不可分的关系，但是郑爽代孕而弃养的行为已经触碰到了底线，是不可以原谅的，看来靠妈妈来靠黑锅也无法洗白这件事了。

从曝出代孕弃养的事情之后，郑爽一家人到现在还没有进行道歉，而大众的耐心也被消耗得差不多了，有关部门还把郑爽列入了问题艺人的名单，关于她的节目和影视作品均做了下架处理。与她合作的品牌也不再让她代言。看来这次郑爽是真的要凉凉了。



