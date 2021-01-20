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盘点娱乐圈被传代孕的八大女星，谁最让你意外？

(2021-01-20 12:16:02)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

这几年，代孕成为了大家关注的热点之一。虽然代孕在某些国家是得到了法律的认可，代孕的人越来越多，但在中国代孕还是一件触犯法律和道德的事情。关于代孕的争议一直没有停过，在娱乐圈更是普遍，多次曝出女艺人为了事业选择代孕的方式。尤其是郑爽代孕弃养的新闻曝出后，张雨绮的化妆师也被曝是代孕中介，从而揭开了娱乐圈的代孕黑幕。下面我们就来看看娱乐圈被传代孕的八大女星，谁最让你意外？

盘点娱乐圈被传代孕的八大女星，谁最让你意外？

1、张雨绮

张雨绮也曾被传出过代孕的事情，2017年6月官宣的怀孕消息，10月就生下了一对龙凤胎。加上她的身材也没有什么变化，所以有了代孕的传闻。直到现在网上都很难找到张雨绮怀孕时期的状态，有网友根据张雨绮化妆师的孩子就是代孕来的，也猜测她应该也是代孕才有的龙凤胎。

盘点娱乐圈被传代孕的八大女星，谁最让你意外？

2、杨颖

杨颖嫁给黄晓明，17年生下小海绵后，因为生完孩子3天内就公开露面。看她的状态完全不像是一个刚生完孩子的，月子还没做完就复出工作，因此也传出过代孕的传闻。

盘点娱乐圈被传代孕的八大女星，谁最让你意外？

3、杨幂

杨幂也没能逃脱代孕的传闻，在她生完孩子出院后，身材完全不像一个孕妇。连腿都没有水肿，在怀孕期间还在拍戏，甚至还有不少动作戏，让她代孕的消息越传越大，不过她本人一直没出来回复。

盘点娱乐圈被传代孕的八大女星，谁最让你意外？

4、谢娜

谢娜和张杰结婚后，好几年肚子一直没有动静。她生了一对双胞胎女儿后，不少网友说是代孕所生。在怀孕期间，谢娜也没晒过自己的大肚照。

盘点娱乐圈被传代孕的八大女星，谁最让你意外？

5、陈慧琳

歌后陈慧琳生了两个儿子，但因为身材恢复的太过于快速，被香港媒体怀疑代孕。在接受采访时，她公开否认代孕一事，并霸气回应难道要脱裤子看刀疤才能证明吗。

盘点娱乐圈被传代孕的八大女星，谁最让你意外？

6、姚晨

姚晨在怀孕前期，因为身材没有发福，被质疑代孕。之后姚晨就晒出了自己挺孕肚健身的照片，力证自己没有怀孕。

盘点娱乐圈被传代孕的八大女星，谁最让你意外？

7、戚薇

戚薇虽然和老公的感情十分稳定，也有了一个可爱的女儿。但她怀孕的时候，一张照片都没有发过，身材很是苗条。有传闻说她选择了代孕，不过她本人倒没做出任何回应。

盘点娱乐圈被传代孕的八大女星，谁最让你意外？

8、徐静蕾

徐静蕾曾经在某个节目专访中，提到自己冷冻卵子的事情。当时被主持人问到是否会用别人的肚子生孩子时，她大方表示会选择代孕。


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