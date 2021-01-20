最近这两天，不少网友可能吃瓜都吃累了。因为郑爽的前男友张恒突然发文，针对网络上曝出的他借高利贷、逃避欠款等新闻，还说自己在美国带孩子，并配上了一张孩子的合影。就是这条内容，在网上引发了暴风般的讨论。郑爽也陷入了代孕弃养的风波中，不仅被代言品牌解约，还大面积脱粉。而网友们等了一天她的回应，没想到却一句话都看不懂。

她在第一次回应文中，说自己的私密事被曝光很伤心，说不希望占用公共资源。而对于是否代孕一说只字未提，随着录音的接连曝光，郑爽又连续发了几条声明，但一篇比一篇难以理解。总体来说，整个回应没有任何实质性的内容，语法都是混乱的，避重就轻，偷换概念。

声明发出后，不少网友化身语文老师，开始尝试翻译郑爽的声明。但怎么翻译都觉得不对，有网友甚至还把她的回应翻译成了英文版，却发现非常通顺，难道郑爽的这些声明是找了个英文的翻译写的，连语法都和英语的语法一样。

其实，郑爽语言逻辑混乱这件事早已经是个不争的事实。在代孕弃养没被曝出前，郑爽多次在节目里的表达出现问题。最让人记忆深刻她在综艺节目《花儿与少年》中的表现，经常因为表达不清闹出很多争议，让团队其它成员都非常无语。

去年6月份，她与商务团队解约的事情闹的沸沸扬扬。连发了几条长文质问对方，但同样让网友理解困难，讲话逻辑完全不知道在说什么。东一句西一句，永远词不达意，每次都是长篇大论，但其实什么实质性的内容都没有。

这次回应因为避重就轻，还被官方点名批评。有爆料称，郑爽在录制北京卫视节目时，已经录好了退圈声明，估计等发出来后，就彻底凉凉了。



