很多网友都在关注郑爽和张恒的情感纠葛和经济纠纷，两人被曝不是分手而是离婚，此外郑爽方面也已经告了张恒，法院正在审理郑爽和张恒的民间借贷纠纷案。不是每对明星情侣都很体会分手的，特别是涉及到利益纠葛。下面我们来盘点离婚分手后闹经济纠纷的八对明星，看看都有谁？

1、郑爽和张恒

张恒自曝和郑爽生了二个孩子，郑爽如今陷入了代孕弃养门，但郑爽父亲回应说张恒是个吃软饭的渣男，他还要挟郑爽给钱。很多网友都没想到郑爽这次分手事件还有后续，瓜还这么大。

2、王宝强和马蓉

王宝强和马蓉生有一儿一女，但两人的分手也不体面。王宝强和马蓉的离婚官司打了两年，马蓉被指有婚外恋，而且还转移财产。陈思诚曾借钱给王宝强打官司。很多网友表示同情王宝强。

3、张雨绮和袁巴元

去年张雨绮凭借《浪姐》受到了更多关注。张雨绮敢爱敢恨，她曾用刀划伤前夫袁巴元。张雨绮还曾向袁巴元讨债，要求他归还几千万，并霸气说还钱后此生不复相见。

4、何洁和郝子铭

郝子铭是何洁的第一任老公，他们离婚的时候也曾对簿公堂。何洁和郝子铭离婚也涉及到财产分割问题，后来房子归何洁，孩子也跟随母亲，但郝子铭也分得了两百多万。

5、周星驰和于文凤

周星驰是有才华的，但他也是有争议的明星，他也不是完人。于文凤是周星驰的前女友，她曾起诉起诉周星驰，要求周星驰给她7000万投资分红。但周星驰方面表示这只是恋爱中的情话。

6、贾静雯和孙志浩

贾静雯和前夫孙志浩都已经再婚了，两人的关系被指破冰了。但当年贾静雯和孙志浩也曾对簿公堂，两人离婚涉及到孩子的抚养权、财产分割等问题，他们也曾互撕。

7、陈红和李军

歌手陈红也曾和前夫 对簿公堂 ，当年两人虽然感情破裂了，但因为涉及到股权还有家产的分配问题，所以也没有体面分手。李军曾指责陈红侵占家产，李军被曝婚内出轨的事情也曾引发热议，男方是有过错的。

8、马琳和张宁益

奥运冠军马琳和女演员张宁益谈过一段文体恋，但两人的婚姻维持不到一年。马琳和张宁益也打过离婚官司，主要的问题也是财产分配问题。后来女方得了一栋别墅，还分得了几百万存款。



