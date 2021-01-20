这两天，郑爽代孕风波引发网友热议。处在舆论焦点中的她，会是怎样一种状态呢？昨晚，郑爽去北京卫视录制了一个综艺节目。据现场工作人员爆料，郑爽不仅和嘉宾谈笑风生，甚至还跳了一段舞。随后，郑爽还顺便录了一个退圈声明，说“最后说了一句，‘这是最后一次在大荧屏见到大家’就走了”。看来郑爽已经做好了被封杀的准备。

1月18日，郑爽被前男友张恒曝出私生子的消息出来后，关于郑爽代孕并弃养的瓜就没有停过。相比于郑爽之前的其它争议和风波，这次的事情影响非常大。她除了被广告商宣布终止合作外，她后援会的大粉也接连宣布脱粉，一夜时间丢失了百万的粉丝。

除此之外，官媒也站出来对此事做了点评，称代孕弃养不论是从法律的角度，还是道德层面都难容。之后，有关部门还把郑爽列入了问题艺人的名单，关于她的节目和影视作品均做了下架处理。与她合作的品牌纷纷撇清关系，不再让她代言。

虽然郑爽在一天内多次发了文字回应，但依旧没有挽回大众对她的好感。毕竟代孕在我国是法律命令禁止的，把孩子当做商品买卖，不喜欢了随意丢弃，这就是在法律的边缘打擦边球。虽然郑爽在声明中提到自己在国内没有违反法律，在国外也很尊重法律，声称自己一直在维权，但小孩的出生证明在那摆着，她的声明毫无说服力。

其实不仅是在中国，就是在国外，代孕也是不合法的，只有少数的国家才允许代孕。不论科学技术如何发展，代孕都是一个严重侵犯人权的黑色产业链。郑爽在此次事件的回应中，避重就轻，逃避对代孕一事的回应，这种做法也确实把网友当傻子看。

作为一个公众人物，郑爽给大家带来的影响一直都是负面和争议居多。但因为有话题度，她成为了综艺和影视节目的宠儿，这次的代孕风波对她的事业也造成了很大的影响。谁还敢要一个这样负面新闻缠身的问题艺人，郑爽离真正的凉凉估计也不远了。