从1月18日午间开始，各大社交平台都因为郑爽的事情炸开了锅，郑爽不仅涉及到美国找代孕生子，而且还因为想把两个孩子弃养的行为更是让无数网友觉得愤怒，尤其是后来曝出来的录音，更是让人觉得郑爽一家的行为也实在太恶劣了。



直到今天下午，郑爽才发文回应了这件事，称“事情被别有用心地一步步曝光”，并称“在中国国土之上我没有违背国家的指示，在境外我也更是尊重一切的法律法规”，意指代孕生子没有违法。

看到郑爽的回应后，很多网友纷纷表示这也太坏了，这样的行为真的是触犯了大众的底线，不仅郑爽的合作品牌方都删掉了之前的宣传动态，而且很多明星也因此事而发声抵制。

《时尚芭莎》的主编在社交平台上一字一空的发文道“过 于 可 怕”，从每一个空格都能听出不敢置信的语气。除此之外，也有很多明星走在了吃瓜的前线。

辛芷蕾、曹颖等多位女星，更是点赞了关于这件事的相关动态，之后辛芷蕾更是发文说道“这个手确实容易滑”。除此之外，也有一些明星直接对此事发表了自己的意见。

老戏骨洪剑涛则直接点名道姓，大骂郑爽是蛇蝎心肠的女人，不配当妈妈，虽然之后他又删除了这条动态，但是可以看出他对这件事的愤慨之情。

而刘雅瑟则发文写道：代孕是犯法的，弃子是人类最大的恶。

演员王晓晨也写道：人性之恶，时常超越想象。而尼格买提的妻子则是转发了郑爽张恒父母的录音内容，直言道：听录音给我听恶心了。

就连《甄嬛传》里面的槿汐姑姑孙茜也在自己的社交账号上发文，用狗狗作比喻，直言“生命都一样，值得珍重”，疑似回应郑爽风波。

之后更是有官媒因此事而发表了意见，像央视新闻多次发文 ，说道：代孕弃养法律道德皆难容，更是指出了录音当中那句“打都打不掉，我都烦死了”让人听了觉得愤怒。央视新闻更是指出我国禁止以任何形式实施代孕。这样一来郑爽回应中指出自己代孕生子没有违法这样的说法也就被打脸了。

说实话，郑爽的这一篇回应说得不清不楚，而且避重就轻地回答了问题，这显然很难让网友满意。在她的眼里，孩子或许只是作为商品而存在，她也没有把自己当成是两个孩子的母亲。很多网友在看到这样的声明之后，也纷纷评论让她退圈吧。

郑爽这次是真的把一手好牌打得稀巴烂了，如此恶劣的行为，可能会导致她被封杀，而且还会面临着天价的赔偿违约金。关于这件事你又怎么看呢?欢迎在评论区里发表意见。