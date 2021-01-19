加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：182,303,266
  • 关注人气：209,284
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

央视怒批郑爽代孕弃养，明星纷纷谴责，演艺事业可能就此终结？

(2021-01-19 15:44:52)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

从1月18日午间开始，各大社交平台都因为郑爽的事情炸开了锅，郑爽不仅涉及到美国找代孕生子，而且还因为想把两个孩子弃养的行为更是让无数网友觉得愤怒，尤其是后来曝出来的录音，更是让人觉得郑爽一家的行为也实在太恶劣了。

 

央视怒批郑爽代孕弃养，明星纷纷谴责，演艺事业可能就此终结？

 

直到今天下午，郑爽才发文回应了这件事，称“事情被别有用心地一步步曝光”，并称“在中国国土之上我没有违背国家的指示，在境外我也更是尊重一切的法律法规”，意指代孕生子没有违法。

 

央视怒批郑爽代孕弃养，明星纷纷谴责，演艺事业可能就此终结？

 

看到郑爽的回应后，很多网友纷纷表示这也太坏了，这样的行为真的是触犯了大众的底线，不仅郑爽的合作品牌方都删掉了之前的宣传动态，而且很多明星也因此事而发声抵制。

 

央视怒批郑爽代孕弃养，明星纷纷谴责，演艺事业可能就此终结？

 

《时尚芭莎》的主编在社交平台上一字一空的发文道“过 于 可 怕”，从每一个空格都能听出不敢置信的语气。除此之外，也有很多明星走在了吃瓜的前线。

 

央视怒批郑爽代孕弃养，明星纷纷谴责，演艺事业可能就此终结？

 

辛芷蕾、曹颖等多位女星，更是点赞了关于这件事的相关动态，之后辛芷蕾更是发文说道“这个手确实容易滑”。除此之外，也有一些明星直接对此事发表了自己的意见。

 

央视怒批郑爽代孕弃养，明星纷纷谴责，演艺事业可能就此终结？

 

 老戏骨洪剑涛则直接点名道姓，大骂郑爽是蛇蝎心肠的女人，不配当妈妈，虽然之后他又删除了这条动态，但是可以看出他对这件事的愤慨之情

 

央视怒批郑爽代孕弃养，明星纷纷谴责，演艺事业可能就此终结？

 

 

而刘雅瑟则发文写道：代孕是犯法的，弃子是人类最大的恶。

 

央视怒批郑爽代孕弃养，明星纷纷谴责，演艺事业可能就此终结？

 

演员王晓晨也写道：人性之恶，时常超越想象。而尼格买提的妻子则是转发了郑爽张恒父母的录音内容，直言道：听录音给我听恶心了。

 

央视怒批郑爽代孕弃养，明星纷纷谴责，演艺事业可能就此终结？

 

 就连《甄嬛传》里面的槿汐姑姑孙茜也在自己的社交账号上发文，用狗狗作比喻，直言“生命都一样，值得珍重”，疑似回应郑爽风波。

 

央视怒批郑爽代孕弃养，明星纷纷谴责，演艺事业可能就此终结？

 

 

央视怒批郑爽代孕弃养，明星纷纷谴责，演艺事业可能就此终结？

 

之后更是有官媒因此事而发表了意见，像央视新闻多次发文 ，说道：代孕弃养法律道德皆难容，更是指出了录音当中那句“打都打不掉，我都烦死了”让人听了觉得愤怒。央视新闻更是指出我国禁止以任何形式实施代孕。这样一来郑爽回应中指出自己代孕生子没有违法这样的说法也就被打脸了。

 

央视怒批郑爽代孕弃养，明星纷纷谴责，演艺事业可能就此终结？

 

说实话，郑爽的这一篇回应说得不清不楚，而且避重就轻地回答了问题，这显然很难让网友满意。在她的眼里，孩子或许只是作为商品而存在，她也没有把自己当成是两个孩子的母亲。很多网友在看到这样的声明之后，也纷纷评论让她退圈吧。

 

央视怒批郑爽代孕弃养，明星纷纷谴责，演艺事业可能就此终结？

 

郑爽这次是真的把一手好牌打得稀巴烂了，如此恶劣的行为，可能会导致她被封杀，而且还会面临着天价的赔偿违约金。关于这件事你又怎么看呢?欢迎在评论区里发表意见。

我的更多文章：
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
加油车,运油车,油罐车,食用油运输车,铝合金油罐车价格
加油车,运油车,油罐车,食用油运输车,铝合金油罐车价格

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇郑爽代孕弃养风波后疑遭封杀，代言品牌损失惨重，她还能翻身吗?
    后一篇 >盘点娱乐圈被曝“生而不养”的八大明星，看看都有谁？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有