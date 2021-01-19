这两天的新闻头条都被郑爽刷爆屏了，因为张恒的一篇短文，让30岁的郑爽陷入了代孕生子又弃养的负面风波中。口碑损失严重，虽然关于郑爽的争议一直没停过，但像这一次如此大的危机，还是第一次。事情曝出后，其代言的产品纷纷下降，不少官博更是连夜清空了关于她的所有信息。

前段时间，有个国际奢侈品品牌官宣了郑爽作为代言人的消息。郑爽新闻曝出后，该品牌的股票直接下跌，虽然品牌还没有追求郑爽的违约情况，但她也选择了息事宁人的方式，悄悄的删除了自己代言该品牌的微博，目前郑爽的微博关注只剩两个人。

除此之外，曾拍过郑爽封面的杂志媒体也有几家官宣了她的内容。不少人觉得这次郑爽的事件影响太大，加上她频繁的被代言方删掉，不少网友觉得郑爽这是要退出娱乐圈的节奏。不过，事情发酵一天后，关于郑爽的负面少了很多，看来其公关团队下场了。但也有爆料称，郑爽疑似会被封杀，关于她出演的影视剧都无法播出了。

郑爽自出道以来，身上争议就不断，因为成名时年龄很小，加上和张翰的恋情。由于过度自卑还进行了整容，事业也受到了影响。这之后关于郑爽的争议就没断过，很多都是关于其恋情的。但都还在观众可以接受的范围之内，她也因为耿直的性格得罪了不少人。

前段时间，在《追光吧哥哥》中，直接把金晨和邓伦的恋情又翻了出来，让一旁的杨幂脸上都十分尴尬。随后郑爽意识到了不妥，向金晨进行了道歉，但发文没多久，她就删掉了道歉内容。她一系列的神操作，让网友直呼看不懂。

现在代孕弃养的新闻曝出，郑爽的路人缘彻底没了，还丢失了上百万粉丝。后援会的大粉纷纷脱粉，现在的郑爽处境十分尴尬，直到现在都没有出来亲自做出任何的回应。有录音和出生证明这些证据，郑爽再辩解都没有用，她这次想要东山再起估计难上加难了。



