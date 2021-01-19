最近，扶贫剧《山海情》的热播让不少观众陷入了追剧的热潮中。虽然是乡村题材的电视剧，但因为演员演技全体在线，一开播口碑和收视率双丰收。不少演员也凭借着此剧被观众认识，在该剧中饰演麦苗的黄尧，因为表现十分出彩，成了该剧的最大受益者之一。

黄尧在《山海情》中饰演水花，一名教师的女儿。从小就非常懂事，和同村马德宝是青梅竹马。之后去到南方打工，她在剧中不论是表情，还是台词都驾驭的十分完美。即使是说着一口地道的方言，也很贴切。

黄尧其实并不算是一个纯新人，她出生于1994年，26岁这个年纪在娱乐圈已经不算小了。毕业于中央戏剧学院表演系，因为长相不够出众，所以她出道后，并不像其他女演员那样接到一些更容易爆的偶像剧和古装剧。虽然出道时间有4年了，但她出演的作品每一部都有很高的口碑，演技也备受认可。

她在24岁的时候，接了一部电影《过春天》的拍摄。当时已经24岁的她，因为剧情的需要，要在剧中扮演一个16岁的高中生。但黄尧演起来一点都不吃力，如果她不说自己的年龄，很多观众都会认为她就是一个高中生。

这部片子成了她的第一部代表作，并凭此拿到了上海电影节评论学会奖的年度新人演员奖、和平遥国际电影展的最佳女演员奖，甚至还入围了柏林国际电影节新生代单元。

在悬疑剧《沉默的真相》中，黄尧也有精彩的表现。她在剧中饰演女记者张晓倩。这个角色也是她通过自己的努力好不容易拿到的，因为其长相的原因，导演一开始并没有太关注她。直到她试完戏，才终于得到了演出的机会，这部片子也成为了某平台2020年度十佳华语剧集，评分甚至比《隐秘的角落》还要高。

前段时间，她主演的悬疑电影《老虎》也上线了，虽然反响不大，但对于黄尧的表现还是有目共睹。加上现在热播的《山海情》，出道仅4年的时间，就已经有了3部代表作，这对于黄尧来说是一件好事，未来前途无量。



