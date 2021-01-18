郑爽在娱乐圈有着腥风血雨体质的称号，只要有关她的新闻都能引起极大的热度。但估计很多网友都想不到，这次的话题竟是郑爽代孕并弃养，口碑完全崩塌。事情的起因是，今天张恒突然发了一条博文，澄清了自己所为的黑历史，并自曝现在在美国带孩子，还晒出了两个孩子的照片。

这条博文发出后，不少人猜测孩子的母亲就是郑爽。很快，张恒在朋友圈承认孩子是自己的，从照片上看，孩子至少一两岁了，而他和郑爽去年才曝出的分手，郑爽也没有传出过怀孕的消息。不少网友猜测两个人是在美国隐婚，并代孕了，随后张恒的朋友曝出了孩子的出生证明，证实孩子就是张恒和郑爽的，因为郑爽怕影响自己的事业，所以才放弃了孩子。

同时曝出，因为郑爽不配合法律程序，导致张恒和小朋友都没有办法回国。这一系列消息出来后，直接引爆了热搜，不少粉丝对郑爽的做法深表失望，纷纷脱粉。而竟然有些粉丝还希望等到郑爽亲自出来澄清，表示在其回应之前要对其不离不弃，实在震碎三观。

之后关于郑爽张恒父母商量如何处理孩子的录音也跟着曝光，张恒的父母曾想要打掉孩子，而郑爽表示孩子已经七个月大了，打不掉。并在沟通的过程中，多次爆粗口。郑爽多次在录音中提到自己要弃养以及要别人养的想法。

郑爽的父亲表示两个人已经分手了，谁也养不起，想要弃养和医院说一下，就弃吧。这段录音曝出后，不少人对郑爽的评论更加负面，前段时间她花1.5亿买豪宅的新闻才被曝出来，现在却说养不起孩子，这还有基本的人性吗？

到目前为止，郑爽和其团队还未就此事作出任何回应。疑似她的小号上回复了一个表情包，对张恒放话：伤害人你真有一套，等着。究竟事情会如何反转，还要再看郑爽的反应了。



